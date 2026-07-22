Καλαμάτα: Ανάπηρος δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του!

Βρίσκεται σε απόγνωση, γιατί παρότι έχει απευθυνθεί σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, δεν μπορεί να βγει στον δρόμο, να επικοινωνήσει με τον κόσμο και να κάνει τις αναγκαίες θεραπείες και ασκήσεις του.

Μένει σε ισόγειο δωμάτιο στην πυλωτή πολυκατοικίας, στην οδό Κανάρη 55Β και το πρόβλημα δημιουργήθηκε, όταν ο νέος ενοικιαστής του γκαράζ – δίπλα στην είσοδο της πολυκατοικίας -, από όπου περνούσε, για να μπει και να βγει από το σπίτι του, του απαγόρευσε να περνάει κι έχει κλειστή την πόρτα. Αποτέλεσμα είναι να μπορεί να κινείται με το καρότσι του μόνο κάποια μέτρα, έξω από το δωμάτιο που μένει μέχρι το γκαράζ.

Οπως μας ενημέρωσε, έχει απευθυνθεί στην Εισαγγελία, την Αστυνομία και τον Δήμο, αλλά λύση δεν βρέθηκε. Η μόνη λύση είναι στην είσοδο της πολυκατοικίας που υπάρχει χώρος, να δημιουργηθεί μια ράμπα ΑμεΑ, για να περνάει με το καρότσι του και να βγαίνει στην Κανάρη. Για να αποφασιστεί η δημιουργία της, πρέπει να πάρει απόφαση η συνέλευση των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων. Εχει προσδιοριστεί η συνέλευση να γίνει μέσα στην εβδομάδα, με την ελπίδα η συνέλευση να μην καθυστερήσει και η απόφαση να είναι θετική. Με θετική απόφαση και με γραπτό αίτημα από την πολυκατοικία στον Δήμο Καλαμάτας, έχει δοθεί η διαβεβαίωση από τον Δήμο (τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο) ότι την επόμενη μέρα θα φτιαχθεί η ράμπα.

Μέχρι τότε ο ΑμεΑ Νίκος Τριανταφυλλόπουλος θα εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένος, φυλακισμένος, να μην μπορεί να κυκλοφορήσει στην Καλαμάτα και να κάνει τις θεραπείες του, αλλά να κινείται μόνο κάποια μέτρα, με το καρότσι του στην πυλωτή, για να βλέπει από απόσταση τα αυτοκίνητα και τον κόσμο που περνούν στην Κανάρη.

Γ.Σ.