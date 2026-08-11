Η Ευρώπη ξεμένει από Patriot – Αυξάνεται η πίεση στην Ελλάδα

Η Ευρώπη προσπαθεί απεγνωσμένα να εξασφαλίσει περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης Patriot για να παραχωρήσει την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε όλο και πιο απελπιστική κατάσταση και καταβάλλει προσπάθειες να ενισχύσει την άμυνά της πριν από την αναμενόμενη χειμερινή επίθεση της Ρωσίας.

Το Κίεβο ζητά εκατοντάδες πυραύλους αναχαίτισης, αλλά η νέα παραγωγή θα είναι διαθέσιμη πολύ αργά. Ταυτόχρονα, ο πόλεμος με το Ιράν έχει εξαντλήσει τα αποθέματα των ΗΠΑ, ενώ αρκετοί από τους κύριους Ευρωπαίους υποστηρικτές της Ουκρανίας δηλώνουν ότι τους έχουν απομείνει ελάχιστοι πύραυλοι που μπορούν να δωρίσουν με ασφάλεια.

«Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία εκτοξεύει εναντίον μας περισσότερους πυραύλους την εβδομάδα από όσους λαμβάνουμε από τους εταίρους μας σε διάστημα μηνών» δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ. Τον Ιούλιο, η ουκρανική αεροάμυνα αναχαίτισε μόνο 29 από τους 195 ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ άλλοι 40 δεν κατάφεραν να φτάσουν στους στόχους τους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Η Γερμανία, ένας από τους βασικούς εταίρους που παρέχουν στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, έχει ήδη παραδώσει συστήματα Patriot και πυραύλους στην Ουκρανία. Ωστόσο, το Βερολίνο πρέπει πλέον να εξισορροπήσει τις ολοένα και πιο επείγουσες ανάγκες του Κιέβου με τα ελάχιστα αποθέματα που απαιτούνται για την προστασία της Γερμανίας και την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν επίσης αν θα κρατήσουν τα συστήματα αναχαίτισης που διαθέτουν ή αν θα τα παραχωρήσουν στην Ουκρανία.

«Πραγματικά φτάνουμε στα όριά μας», δήλωσε ο Ταξίαρχος Γιούργκεν Σρέντλ, ανώτερος αξιωματούχος του γερμανικού Υπουργείου Άμυνας, σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Βερολίνο, λίγο μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στην Άγκυρα. «Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε τη δική μας προστασία».

Το Βερολίνο και άλλες πρωτεύουσες της Βόρειας Ευρώπης έχουν παροτρύνει τους ομολόγους τους σε άλλες περιοχές της ηπείρου να εξετάσουν τι επιπλέον στρατιωτικό εξοπλισμό και οικονομική υποστήριξη θα μπορούσαν να διαθέσουν.

«Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο για την Ευρώπη μακροπρόθεσμα» δήλωσε ο Νορβηγός υπουργός Άμυνας Tore O. Sandvik στο POLITICO. «Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη πρωτοβουλία».

Αυτό ασκεί πίεση σε χώρες που διαθέτουν αποθέματα Patriot, όπως η Πολωνία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Η έλλειψη αφορά κυρίως τους πυραύλους Patriot PAC-3 και PAC-2, οι οποίοι συγκαταλέγονται στα λίγα αποτελεσματικά αμυντικά μέσα της Ουκρανίας απέναντι στα ταχέως κινούμενα ρωσικά βαλλιστικά όπλα.

Όπως γράφει το POLITICO, η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα, συχνά φθηνότερα, συστήματα αεροπορικής άμυνας κατά των drones και των πυραύλων κρουζ. Η χώρα αγωνίζεται να αναπτύξει τον εγχώριο αναχαιτιστικό πύραυλο «Freyja», αλλά το αντιβαλλιστικό σύστημα εξακολουθεί να απαιτεί επενδύσεις, τεχνικές εργασίες και δοκιμές προτού μπορέσει να καλύψει αυτόν τον ρόλο.

Μέχρι να είναι έτοιμο το σύστημα Freyja, η Ουκρανία χρειάζεται μια άμεση απάντηση στους βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας. «Μία από τις προτεραιότητες είναι το Patriot — PAC-3 ή PAC-2», δήλωσε στο POLITICO ο Μιχάιλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας. «Η πρώτη [λύση] είναι η αγορά ή η παραλαβή, από τα αποθέματα, αναχαιτιστικών PAC-3 και PAC-2».

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