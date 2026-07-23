Πονοκέφαλος τα ενοίκια για τους νέους φοιτητές εντός και εκτός Μεσσηνίας

Υψηλά ενοίκια θα συναντήσουν οι νέοι Μεσσήνιοι που θα εισαχθούν στις σχολές της χώρας, αλλά και οι νέοι φοιτητές που θα επιλέξουν να σπουδάσουν στην Καλαμάτα, καθώς σήμερα Πέμπτη ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Spitogatos Insights, οι μέσες ζητούμενες τιμές για φοιτητικές κατοικίες συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με πανελλαδική αύξηση 5,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Καλαμάτα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες φοιτητουπόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με την έρευνα, η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην Καλαμάτα διαμορφώνεται στα 11,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αυξημένη κατά 7,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Η μεσσηνιακή πρωτεύουσα καταλαμβάνει την 7η θέση μεταξύ των φοιτητουπόλεων της χώρας με τα υψηλότερα ενοίκια, πίσω μόνο από την Κέρκυρα, τη Ρόδο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο και την Αλεξανδρούπολη .

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία σχετικά με τη μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας από υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα στα δύο μεγαλύτερα αστικά και πανεπιστημιακά κέντρα της χώρας. Στον Δήμο Αθηναίων (Κέντρο Αθήνα), όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και σχολών, η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 543€, ενώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης ανέρχεται στα 496€. Χαμηλότερα επίπεδα τιμών αναζήτησης καταγράφονται σε περιοχές εκτός των δύο κεντρικών αστικών ιστών, όπως τα Δυτικά Προάστια της Αττικής, στα 492€, και στα Προάστια του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα 446€, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές επιλογές που εξετάζουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την αναζήτηση φοιτητικής στέγης.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η εικόνα διαφοροποιείται μεταξύ των μεγάλων φοιτητουπόλεων. Ενδεικτικά, σε περιοχές με σημαντική πανεπιστημιακή παρουσία, όπως η Π.Ε. Ηρακλείου, η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 449 ευρώ, ενώ στην Αχαΐα, όπου βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πατρών, στα 398 ευρώ, και στην Π.Ε. Ιωαννίνων, όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στα 402€. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα Χανιά, όπου η μέση τιμή αναζήτησης φτάνει τα 465 ευρώ .

Η εικόνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα οι ακριβότερες φοιτητικές περιοχές είναι το Κολωνάκι - Λυκαβηττός (16,7 €/τ.μ.), το Κέντρο Αθήνας (16,4 €/τ.μ.), το Κουκάκι - Μακρυγιάννη (15,6 €/τ.μ.), οι Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο (14,5 €/τ.μ.) και τα Εξάρχεια - Νεάπολη (14,4 €/τ.μ.). Οι πιο οικονομικές επιλογές είναι η Νίκαια (10,5 €/τ.μ.), η Κυψέλη (11,8 €/τ.μ.), η Λεωφόρος Πατησίων - Αχαρνών (11,9 €/τ.μ.), το Ζωγράφου (12,4 €/τ.μ.) και τα Γκύζη - Πεδίον του Άρεως (12,4 €/τ.μ.).

Στη Θεσσαλονίκη, οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις 40 Εκκλησιές - Ευαγγελίστρια (13,0 €/τ.μ.), στο Κέντρο (12,9 €/τ.μ.), στην Τριανδρία - Δόξα - Κρυονέρι (11,7 €/τ.μ.), στην Τούμπα (11,4 €/τ.μ.) και στην Ανάληψη - Μπότσαρη - Νέα Παραλία (11,3 €/τ.μ.). Οι πιο προσιτές περιοχές είναι η Σταυρούπολη (8,5 €/τ.μ.), ο Εύοσμος (9,0 €/τ.μ.), η Άνω Πόλη (10,5 €/τ.μ.), το Χαριλάου (11,0 €/τ.μ.) και η Ανάληψη - Μπότσαρη - Νέα Παραλία (11,3 €/τ.μ.).

Η έρευνα του Spitogatos Insights καταγράφει ότι οι μέσες ζητούμενες τιμές των φοιτητικών κατοικιών αυξήθηκαν πανελλαδικά κατά 5,3% σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τη μικρή επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης, η αναζήτηση φοιτητικής στέγης παραμένει μια ιδιαίτερα δαπανηρή υπόθεση για χιλιάδες οικογένειες που από αύριο θα γνωρίζουν σε ποια πόλη θα σπουδάσουν τα παιδιά τους.