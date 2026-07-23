Εκλεισαν τα “σπιτάκια” ανακύκλωσης και στην Καλαμάτα

Κλειστά είναι τα “σπιτάκια” ανακύκλωσης και στην Καλαμάτα, από την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, γύρω απ’ αυτά είναι παρατημένες μεγάλες μαύρες σακούλες με εκατοντάδες μπουκάλια και κουτάκια.

Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Γιάννης Σμυρνιώτης ενημέρωσε χθες, με ανακοίνωσή του, ότι έχει λήξει η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, που έχει αναλάβει και λειτουργούσε τα “σπιτάκια” και δεν έχει αναδειχθεί νέος ανάδοχος.

Αναλυτικά, ο κ. Σμυρνιώτης αναφέρει στην ανακοίνωση:

“Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α Πελοποννήσου ενημερώνει τους πολίτες ότι από τις 10 Ιουλίου 2026 έληξε η σύμβαση συνεργασίας με την ανάδοχο εταιρεία που είχε αναλάβει τη λειτουργία των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α Πελοποννήσου προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση ανάδειξη νέου αναδόχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης.

Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα Πολυκέντρα να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Ωστόσο, ενδέχεται κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα να παρουσιαστούν προσωρινές δυσλειτουργίες ή αλλαγές στις ημέρες και ώρες λειτουργίας ορισμένων Πολυκέντρων.

Παράλληλα, μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου, δεν είναι δυνατή, για τεχνικούς και νομικούς λόγους, η καταβολή ανταποδοτικού τιμήματος για τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που παραδίδονται στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης.

Επιπλέον, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, κατά τις ημέρες που ισχύουν έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης ενδέχεται να παραμένουν εκτός λειτουργίας ή να λειτουργούν με περιορισμένο ωράριο, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α Πελοποννήσου ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους και θα ενημερώσει άμεσα το κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης”.