Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Ειδικότερα από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή στην είσοδο του Μελιγαλά στον κόμβο της Ανθούσας (πλησίον του συνεργείου αυτοκινήτων). Από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα α μείνουν τα αρδευτικά της Ασπροπουλιάς και του Κορυφασίου. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026 16:48
Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της ΜεσσηνίαςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
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