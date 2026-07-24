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Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026 16:48

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

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Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζει για αύριο Σάββατο ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή στην είσοδο του Μελιγαλά στον κόμβο της Ανθούσας (πλησίον του συνεργείου αυτοκινήτων). Από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα α μείνουν τα αρδευτικά της Ασπροπουλιάς και του Κορυφασίου. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Κατηγορία Κοινωνία
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