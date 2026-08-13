eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026 20:55

Συνεχίζεται η έκθεση εικαστικών έργω «Βιοποικιλότητα 3»

Γράφτηκε από την

Συνεχίζεται η έκθεση εικαστικών έργω «Βιοποικιλότητα 3»

Premium Strom

 

Η έκθεση εικαστικών έργων με τίτλο «Βιοποικιλότητα 3» συνεχίζεται.

Πρόκειται για έκθεση με έργα που δημιουργήθηκαν από τους σπουδαστές του Εικαστικού Εργαστηρίου της Κ.Ε. Φάρις του Δήμου Καλαμάτας, την εκπαιδευτική χρονιά 2025-2026. Στην έκθεση την επιμέλεια της οποίας έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εργαστηρίου, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, παρουσιάζονται έργα όλων των σπουδαστών. Σημειώνεται ότι η έκθεση παραμένει ανοικτή όλο το καλοκαίρι και αποτελεί πόλο έλξης για τους σπουδαστές και τους γονείς τους, αλλά και για τους φιλότεχνους και τους επισκέπτες της πόλης μας. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η έκθεση λειτουργεί Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 6 έως τις 9 μ.μ., στον χώρο του Εικαστικού Εργαστηρίου, Ναυαρίνου 8,  και θα διαρκέσει έως τις 28 Αυγούστου.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις