Συνεχίζεται η έκθεση εικαστικών έργω «Βιοποικιλότητα 3»

Πρόκειται για έκθεση με έργα που δημιουργήθηκαν από τους σπουδαστές του Εικαστικού Εργαστηρίου της Κ.Ε. Φάρις του Δήμου Καλαμάτας, την εκπαιδευτική χρονιά 2025-2026. Στην έκθεση την επιμέλεια της οποίας έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εργαστηρίου, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, παρουσιάζονται έργα όλων των σπουδαστών. Σημειώνεται ότι η έκθεση παραμένει ανοικτή όλο το καλοκαίρι και αποτελεί πόλο έλξης για τους σπουδαστές και τους γονείς τους, αλλά και για τους φιλότεχνους και τους επισκέπτες της πόλης μας. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η έκθεση λειτουργεί Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 6 έως τις 9 μ.μ., στον χώρο του Εικαστικού Εργαστηρίου, Ναυαρίνου 8, και θα διαρκέσει έως τις 28 Αυγούστου.