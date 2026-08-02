Ένα όχημα για κάθε 2 κατοίκους: Παρά τη μείωση του πληθυσμού της Μεσσηνίας

Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται με απόλυτη σαφήνεια στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Παρά τη συνεχή μείωση του πληθυσμού, ο αριθμός των οχημάτων αυξάνεται σχεδόν κάθε χρόνο και πλέον στον νομό αντιστοιχεί περίπου ένα όχημα για κάθε δύο κατοίκους. Η πραγματικότητα αυτή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη διαρκή επιβάρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, κυρίως στην Καλαμάτα, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το 2025 κυκλοφορούσαν στη Μεσσηνία 79.199 οχήματα, έναντι 41.890 το 1998. Μέσα σε 27 χρόνια ο συνολικός στόλος αυξήθηκε κατά 37.309 οχήματα ή κατά περίπου 89%, γεγονός που σημαίνει ότι έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Η αύξηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα ο πληθυσμός του νομού ακολουθεί αντίθετη πορεία. Παρά τη δημογραφική συρρίκνωση, τα οχήματα συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς η έλλειψη αξιόπιστων δημόσιων συγκοινωνιών αναγκάζει ολοένα και περισσότερους πολίτες να βασίζονται στο ιδιωτικό αυτοκίνητο ή στη μοτοσικλέτα για τις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Η εξέλιξη του στόλου δεν ήταν, πάντως, ομοιόμορφη. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε μέχρι το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Από το 2005 έως το 2010 προστέθηκαν σχεδόν 12.000 οχήματα στη Μεσσηνία, ενώ την επόμενη δεκαπενταετία, από το 2010 έως το 2025, η αύξηση περιορίστηκε σε 4.771 οχήματα. Η κρίση επιβράδυνε σημαντικά την ανανέωση και την επέκταση του στόλου, χωρίς όμως να ανακόψει τη συνολική ανοδική του πορεία.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του στόλου κινείται καθημερινά στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συγκεντρώνονται οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, το Νοσοκομείο, τα δικαστήρια, οι διοικητικές υπηρεσίες, αλλά και η πλειονότητα των ιδιωτικών δραστηριοτήτων, όπως ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, τράπεζες και εμπορικές επιχειρήσεις. Η καθημερινή μετακίνηση χιλιάδων πολιτών από ολόκληρη τη Μεσσηνία προς την πρωτεύουσα του νομού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη πιεσμένο οδικό δίκτυο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση του στόλου. Το 2025 ήταν καταγεγραμμένα 25.113 φορτηγά, τα οποία αντιστοιχούν στο 42,4% των τετράτροχων οχημάτων της Μεσσηνίας, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της χώρας και αποτυπώνει τον έντονο αγροτικό χαρακτήρα του νομού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αγροτικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα με καρότσα και άλλα φορτηγά που εξυπηρετούν την αγροτική παραγωγή, τις τεχνικές εργασίες και την τοπική οικονομία. Ένα σημαντικό μέρος τους κυκλοφορεί με επαγγελματική άδεια, ενώ πολλά χρησιμοποιούνται καθημερινά για την τροφοδοσία των καταστημάτων, προσθέτοντας ακόμη μία παράμετρο στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ιδιαίτερα στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σταθερή είναι και η αύξηση των μοτοσικλετών, οι οποίες από 7.272 το 1998 έφτασαν τις 19.923 το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν τις δίτροχες μετακινήσεις, τόσο για λόγους ευκολίας όσο και λόγω του αυξημένου κόστους χρήσης του αυτοκινήτου.

Η συνεχής διόγκωση του στόλου των οχημάτων ουσιαστικά εξουδετερώνει κάθε σκέψη για ριζοσπαστικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμάτα, όσο δεν δημιουργείται ένα αξιόπιστο και λειτουργικό σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών. Χωρίς πραγματικές εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης, η εξάρτηση από το ιδιωτικό όχημα θα παραμένει μονόδρομος και κάθε νέα κυκλοφοριακή παρέμβαση θα συναντά τα όριά της.