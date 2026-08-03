Σύσταση για εξοικονόμηση νερού από τη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Σύσταση για εξοικονόμηση νερού απευθύνει η ΔΕΥΑ Τριφυλίας λόγω διακοπών ηλεκτροδότησης που θα γίνουν σε αρκετές περιοχές επηρεάζοντας γεωτρήσεις και αντλιοστάσια.

Συγκεκριμένα τονίζει ότι λόγω των προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, θα παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση και προσωρινές διακοπές νερού, καθώς θα τεθούν εκτός λειτουργίας γεωτρήσεις και αντλιοστάσια ύδρευσης.

Σήμερα Δευτέρα θα επηρεαστεί η υδροδότηση στις περιοχές: Καλό Νερό, Ποτάμι, Σεργιάνι, Ράχες, Μεμί, Μαύρη Λίμνα, Καρτελάς, Μεταλλείο, Μυραίικα, Κυπαρισσία, Περιοχή Παναγίας Γελουδά, Στασιό, Ξηρόκαμπος, Αρμενιοί, Σπηλιά, Φαρακλάδα.

Επίσης, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές: Κλειστό Γυμναστήριο Κυπαρισσίας, Ροντάκι, Εργατικές Κατοικίες, Προφήτης Ηλίας.

Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μετά την επαναφορά της ηλεκτροδότησης και την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας.

Κ.Μπ.