"Ολέθρια επιστροφή" της Ελευθερίας Στεφανάκη

Ένα δραματικό μυθιστόρημα σε έξι πράξεις. Ένα χρονικό σιωπής, ωμής βίας και φυγής. Μυστικά και άνθρωποι που κρατούν τη μοίρα στα χέρια τους... Ένας δεκατετράχρονος που αφήνει πίσω του τον φόβο, την κακοποίηση και την παιδική ηλικία που δεν πρόλαβε να ζήσει. Τα χρόνια που ακολουθούν του αλλάζουν τη ζωή, αλλά οι μνήμες δεν τον εγκαταλείπουν ποτέ και τα τραύματα που κουβαλά μέσα του τον έχουν στοιχειώσει. Θάνατοι και μυστικά ανατρέπουν κάθε στιγμή τα γεγονότα. Ο Χριστόφορος επιστρέφει αναζητώντας τη λύτρωση. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)