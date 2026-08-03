Καλαμάτα: Αντιδράσεις για τη μεταφορά του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών

Για πρόθεση του Δήμου Καλαμάτας να μεταφέρει το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δημαρχείο κάνει λόγο η Φεμινιστική Καλαμάτας και εκφράζει την διαφωνία της για το ενδεχόμενο αυτό.

Αναλυτικά αναφέρει: “Προς έκπληξη μας μαθαίνουμε πως ο Δήμος Καλαμάτας σχεδιάζει να μεταφέρει άμεσα το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της πόλης μας στο κτίριο του νέου Δημαρχείου. Στον απόηχο της γυναικοκτονίας της Βασιλικής που συγκλόνισε την πόλη μας, η Δημοτική Αρχή αντί να προχωρήσει σε ενίσχυση των δομών πρόληψης και προστασίας αποφάσισε να θέσει το έργο του Κέντρου σε κίνδυνο.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας παρέχει, μεταξύ άλλων, ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική σε επιζώσες έμφυλης βίας. Αναλαμβάνει να ενημερώσει τις γυναίκες που κακοποιούνται για τα δικαιώματά τους, τους σχετικούς νόμους, τις διαδικασίες καταγγελίας. Ταυτόχρονα, συχνά κάνει τη διασύνδεση των γυναικών αυτών με ξενώνες φιλοξενίας, αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, το νοσοκομείο, τον ιατροδικαστή. Αναλαμβάνει, λοιπόν, να φροντίσει, να συμβουλεύσει και να κατευθύνει γυναίκες σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο της ζωής τους, σε μια ευαίσθητη ισορροπία που χρειάζεται εχεμύθεια, ηρεμία και ένα προστατευμένο περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου που λειτουργεί με συνέπεια, φροντίδα και επαγγελματισμό από το 2013 βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο, καθώς η μεταφορά του στο πολυσύχναστο Δημαρχείο, στο οποίο μπαινοβγαίνουν καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες μας, ακυρώνει τη βασικότερη αρχή της λειτουργίας του: το αυστηρό απόρρητο. Η ασφάλεια και η προστασία των γυναικών που ζητούν βοήθεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε έναν χώρο όπου καθένας, γείτονας, εργοδότης, φίλος, ακόμα και ο ίδιος ο κακοποιητής μπορεί να τις δει να μπαίνουν στο χώρο.

Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, πώς είναι δυνατόν για τη μεταφορά μιας τέτοιας ιδιαίτερα ευαίσθητης υπηρεσίας- που αφορά την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία- να θεωρείται ασφαλές το κτίριο του Δημαρχείου; Πώς προφυλάσσεται η γυναίκα που έρχεται στο Κέντρο για να λάβει συμβουλευτική φροντίδα, να καταγγείλει, να ζητήσει βοήθεια και προστασία εκθέτοντας πολύ δύσκολες και τραυματικές εμπειρίες, όταν στο χώρο κυκλοφορεί κόσμος; Ποια αναγκαιότητα και ποια επιστημονική εισήγηση για ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό έργο οδήγησε στην απόφαση για μεταφορά στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου;

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών και η δουλειά που κάνουν στην πόλη και τις γύρω περιοχές αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αναχώματα ενάντια στην έμφυλη βία και αυτή τη στιγμή ο Δήμος θέτει αυτή τη δουλειά σε άμεσο κίνδυνο.

Εκφράζοντας τις ανησυχίες και τις αντιρρήσεις γυναικών του δήμου μας γι’ αυτήν την αναπάντεχη μεταφορά του Συμβουλευτικού Κέντρου και για την εύρυθμη λειτουργία της δομής, απαιτούμε η Δημοτική Αρχή να επανεξετάσει όλα τα στοιχεία και τα επιστημονικά δεδομένα και να ανακαλέσει την απόφασή της, ώστε το Κέντρο Συμβουλευτικής να παραμείνει στο κτίριο που στεγάζεται εδώ και χρόνια και το οποίο εξασφαλίζει το απόρρητο της απεύθυνσης των γυναικών και συμβάλει στο χτίσιμο του αναγκαίου αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης”.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΒΕΛΑ

Την αντίδρασή της για την μεταφορά του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών στο χώρο του Δημαρχείου εκφράζει και η δημοτική σύμβουλος με την παράταξη “Καλαμάτα_Μετά” Ευγενία Κούβελα.

Αναλυτικά αναφέρει: “Προκαλεί εύλογα ερωτήματα και προβληματισμό η απόφαση και η επιμονή της Δημοτικής αρχής να μεταφέρει την έδρα του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών στο χώρο του Δημαρχείου.

Τα κέντρα συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, πρέπει να είναι σε χώρο ασφαλή, διακριτικό και εύκολα προσβάσιμο και να προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια και εχεμύθεια στις γυναίκες που τα επισκέπτονται. Για το λόγο αυτό κτίρια δημαρχείων η άλλοι χώροι σε δρόμους κεντρικούς και πολυσύχναστους δεν ενδείκνυνται, εφόσον δεν προστατεύεται επαρκώς η ανωνυμία των θυμάτων.

Μια γυναίκα που ζητά βοήθεια μπορεί να διστάσει να μπει σ' ένα φανερό η πολυσύχναστο κτίριο από ντροπή ή φόβο μήπως τη δουν γνωστοί . Οι δημόσιοι και πολυσύχναστοι χώροι δεν προσφέρουν τη διακριτική πρόσβαση που απαιτείται.

Ένας κακοποιητής μπορεί εύκολα να εντοπίσει την κίνηση γύρω από μια εμφανή δομή.

Άλλωστε η ψυχολογική και νομική στήριξη απαιτεί περιβάλλον ηρεμίας μακρυά από φασαρία και αδιάκριτα βλέμματα.

Οι επίσημες προδιαγραφές ασφαλείας για τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων γυναικών, ορίζονται από το Κανονισμό λειτουργίας και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι κανόνες αυτοί εστιάζουν στην απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια του χώρου. Η είσοδος και η τοποθεσία χωροθέτησης απαιτείται να επιλέγεται με βασικό κριτήριο να μην προκαλούν την προσοχή των περαστικών η των διωκτών.

Το κέντρο Συμβουλευτικής γυναικών του Δήμου Καλαμάτας λειτουργεί άψογα από το 2013 και έχει βοηθήσει εκατοντάδες γυναίκες στην πόλη μας και τον νομό μας παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη , προστασία και ενημέρωση για τα δικαιώματά τους.

Η απόφαση αυτή της μετακόμισης του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών στο Δημαρχείο επί της οδού Αθηνών, έχει δικαίως προκαλέσει αντιδράσεις, αφού δεν παρέχει ασφάλεια, εχεμύθεια και δεν διαφυλάσσεται η ιδιωτική ζωή των γυναικών. Καλείται η Δημοτική αρχή να επανεξετάσει με περισσή περίσκεψη , το σοβαρό και ευαίσθητο αυτό θέμα και να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της”.