Προσλήψεις για αρχαιολογικές εργασίες στην παράκαμψη Γιάλοβας

Την πρόσληψη 4 εργατοτεχνιτών για 8 μήνες, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, στα πλαίσια του έργου της παράκαμψης Γιάλοβας, ενέκρινε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου, που αφορούν τις δαπάνες αρχαιολογίας.

Ο χρόνος εργασίας καθορίζεται σε 40 ώρες την εβδομάδα, ήτοι επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας 8 ώρες την ημέρα, ενώ απαγορεύεται η απασχόληση του προσωπικού αυτού σε εργασίες άσχετες με εκείνες για τις οποίες προσλαμβάνεται.