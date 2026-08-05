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Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2026 13:13

Προσλήψεις για αρχαιολογικές εργασίες στην παράκαμψη Γιάλοβας

Γράφτηκε από την

Προσλήψεις για αρχαιολογικές εργασίες στην παράκαμψη Γιάλοβας

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Την πρόσληψη 4 εργατοτεχνιτών για 8 μήνες, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, στα πλαίσια του έργου της παράκαμψης Γιάλοβας, ενέκρινε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου, που αφορούν τις δαπάνες αρχαιολογίας.
Ο χρόνος εργασίας καθορίζεται σε 40 ώρες την εβδομάδα, ήτοι επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας 8 ώρες την ημέρα, ενώ απαγορεύεται η απασχόληση του προσωπικού αυτού σε εργασίες άσχετες με εκείνες για τις οποίες προσλαμβάνεται.

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