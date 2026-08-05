Προσλήψεις για αρχαιολογικές εργασίες στην παράκαμψη Γιάλοβας

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου, που αφορούν τις δαπάνες αρχαιολογίας.
Ο χρόνος εργασίας καθορίζεται σε 40 ώρες την εβδομάδα, ήτοι επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας 8 ώρες την ημέρα, ενώ απαγορεύεται η απασχόληση του προσωπικού αυτού σε εργασίες άσχετες με εκείνες για τις οποίες προσλαμβάνεται.
Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2026 13:13
Προσλήψεις για αρχαιολογικές εργασίες στην παράκαμψη ΓιάλοβαςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Την πρόσληψη 4 εργατοτεχνιτών για 8 μήνες, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, στα πλαίσια του έργου της παράκαμψης Γιάλοβας, ενέκρινε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
Οπως αναφέρεται στην απόφαση, η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου, που αφορούν τις δαπάνες αρχαιολογίας.
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