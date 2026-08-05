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Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2026 12:29

Φωτιά στο Νεοχώρι Μελιγαλά

Γράφτηκε από

Φωτιά στο Νεοχώρι Μελιγαλά

Navarino Agora

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης στο Δήμο Οιχαλίας, μεταξύ του Νεοχωρίου και του Μίλα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Καλαμάτα, Μεγαλόπολη, Μελιγαλά, ακόμη επιχειρεί ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ από την Τρίπολη, ενώ ρίψεις κάνουν εναέρια μέσα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, σε μία ημέρα που ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Μεσσηνία είναι υψηλός. Να θυμίσουμε πως και πριν από έξι ημέρες είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο Νεοχώρι Μελιγαλά.

 

 

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