Φωτιά στο Νεοχώρι Μελιγαλά

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Καλαμάτα, Μεγαλόπολη, Μελιγαλά, ακόμη επιχειρεί ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ από την Τρίπολη, ενώ ρίψεις κάνουν εναέρια μέσα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, σε μία ημέρα που ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Μεσσηνία είναι υψηλός. Να θυμίσουμε πως και πριν από έξι ημέρες είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο Νεοχώρι Μελιγαλά.