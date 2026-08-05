Εκπτωτική βραδιά στις 13 Αυγούστου στη Μεσσήνη

Από το απόγευμα και μέχρι αργά το βράδυ, τα εμπορικά καταστήματα της πόλης θα υποδεχθούν κατοίκους και επισκέπτες με προσφορές και ευκαιρίες αγορών, ενώ σε διαφορετικούς δρόμους και σημεία της Μεσσήνης επιχειρήσεις θα μπορούν να οργανώσουν δικές τους δράσεις, με μουσική, DJ και άλλες πρωτοβουλίες.

Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν και οι επιχειρήσεις εστίασης, τα καφέ και τα μπαρ, προσφέροντας επιλογές για καφέ, φαγητό, ποτό και διασκέδαση.

Στόχος της δράσης είναι η τόνωση της τοπικής αγοράς, η αύξηση της επισκεψιμότητας και η ανάδειξη της Μεσσήνης ως εμπορικού και ψυχαγωγικού προορισμού.

Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Μεσσήνης καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά, διαμορφώνοντας τις δικές τους προσφορές και δράσεις, και τους κατοίκους και επισκέπτες να περπατήσουν στους δρόμους της πόλης, να επισκεφθούν τα καταστήματα και να στηρίξουν την τοπική επιχειρηματικότητα.

«Την Πέμπτη 13 Αυγούστου δίνουμε όλοι ραντεβού στη Μεσσήνη. Μια πόλη. Μια βραδιά. Χιλιάδες λόγοι να βρεθείς στη Μεσσήνη», αναφέρει ο Σύλλογος.