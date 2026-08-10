Μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση κατά της ισραηλινής επένδυσης στον Μπουρνιά (φωτογραφίες)

Την αντίθεσή τους στην σχεδιαζόμενη επένδυση ισραηλινών συμφερόντων στο Μπουρνιά εξέφρασαν οι πάνω από 300 πολίτες που συμμετείχαν στην μηχανοκίνητη πορεία που διοργάνωσε χθες βράδυ η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας.

Ξεκινώντας από την Κεντρική Αγορά Καλαμάτας και κάνοντας πορεία στην Αριστομένους και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά του Ισραήλ και κατέληξαν στον Μπουρνιά. “Διακοπή κάθε συνεργασίας με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ” ,“ούτε τουρίστες, ούτε επενδυτές, με τους γενοκτόνους δεν κάνουμε δουλειές” και “ούτε στην Παλαιστίνη, ούτε και στον Μπουρνιά, σιωνιστικά χωριά ποτέ και πουθενά”, ήταν μερικά από τα συνθήματα που φώναξαν τα οποία ήταν αποτυπωμένα και σε πανό.

Η κινητοποίηση έγινε με αφορμή την Πανελλαδική Ημέρα Δράσης υπέρ της Παλαιστίνης και εκτός από την Αντιφασιστική συμμετείχαν η Παλαιστινιακή Παροικία, το κίνημα BDS Greece, το κίνημα March To Gaza Greece, η Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων, σωματεία και φορείς.