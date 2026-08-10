Στην Καλαμάτα εντοπίστηκε 24χρονος που είχε εξαφανιστεί από τον Πύργο

Στην Καλαμάτα βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ένας 24χρονος από τον Πύργο Ηλείας, ο οποίος από το απόγευμα της Παρασκευής δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Οι γονείς του νεαρού προσήλθαν ανήσυχοι στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου και δήλωσαν την εξαφάνισή του, καθώς μετά από καβγά που είχαν έφυγε από το σπίτι, χωρίς να ενημερώσει για το που θα πήγαινε.

Ο 24χρονος που ζει μαζί με τους γονείς του στον Πύργο, είχε βρει καταφύγιο το βράδυ της Παρασκευής σε φιλικό του πρόσωπο στην Καλαμάτα.

Ο πατέρας του το πρωινό του Σαββάτου τον εντόπισε στην Καλαμάτα και ήταν καλά στην υγεία του, ενημερώνοντας στη συνέχεια το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, με την υπόθεση να έχει αίσιο τέλος.