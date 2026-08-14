Μεσσήνη: Αυτοκίνητο… εισέβαλε σε κατάστημα

Αναστάτωση νωρίτερα σήμερα στο κέντρο της Μεσσήνης, όταν ένα αυτοκίνητο… εισέβαλε σε κατάστημα εστίασης.

Ευτυχώς ο λάθος χειρισμός του οδηγού δεν προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου θαμώνα ή περαστικού.

Απο την πρόσκρουση του αυτοκινήτου έσπασε η τζαμαρία του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν μικρές φθορές στο όχημα.