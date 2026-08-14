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Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026 20:42

Μεσσήνη: Αυτοκίνητο… εισέβαλε σε κατάστημα

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Μεσσήνη: Αυτοκίνητο… εισέβαλε σε κατάστημα

Navarino Agora

Αναστάτωση νωρίτερα σήμερα στο κέντρο της Μεσσήνης, όταν ένα αυτοκίνητο… εισέβαλε σε κατάστημα εστίασης.

Ευτυχώς ο λάθος χειρισμός του οδηγού δεν προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου θαμώνα ή περαστικού.

Απο την πρόσκρουση του αυτοκινήτου έσπασε η τζαμαρία του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν μικρές φθορές στο όχημα. 

Κατηγορία Κοινωνία
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