Μεσσήνη: Αυτοκίνητο… εισέβαλε σε κατάστημα

20:42 14/08
Ευτυχώς ο λάθος χειρισμός του οδηγού δεν προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου θαμώνα ή περαστικού.
Απο την πρόσκρουση του αυτοκινήτου έσπασε η τζαμαρία του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν μικρές φθορές στο όχημα.
Αναστάτωση νωρίτερα σήμερα στο κέντρο της Μεσσήνης, όταν ένα αυτοκίνητο… εισέβαλε σε κατάστημα εστίασης.
Ευτυχώς ο λάθος χειρισμός του οδηγού δεν προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου θαμώνα ή περαστικού.
Απο την πρόσκρουση του αυτοκινήτου έσπασε η τζαμαρία του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν μικρές φθορές στο όχημα.