Εκδήλωση στις Πηγές για την πυροπροστασία στον Ταΰγετο

Στην εκδήλωση που αφορούσε στην προστασία του οικισμού των Πηγών από πυρκαγιές και διοργανώθηκε από την Κοινότητα και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, υπήρξαν ενημερωτικές τοποθετήσεις από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αναστάση Σκοπετέα και στελέχη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας για τα μέτρα προστασίας των κατοικιών από πυρκαγιές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την αναγκαιότητα διατήρησης των οικοπέδων καθαρών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής, για το σχέδιο οργανωμένης απομάκρυνσης και τους χώρους συγκέντρωσης πληθυσμού στην περιοχή, ενώ σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας Ηλία Λάζαρο και τους κατοίκους επικαιροποιήθηκαν και δεδομένα του Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού.

Δόθηκαν, επίσης, οδηγίες αυτοπροστασίας από τις πυρκαγιές και έγινε προβολή εκπαιδευτικής ταινίας – ενημέρωσης του κοινού για την προστασία από δασικές πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο της δράσης ο κ. Σκοπετέας και τα στελέχη του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας συζήτησαν με τους κατοίκους και κατέγραψαν τις απόψεις τους για την προστασία της περιοχής τους, στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού για μια πιο θωρακισμένη και ανθεκτική κοινότητα απέναντι στις πυρκαγιές.