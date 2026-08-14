Σύσταση για την παιδική χαρά στην πλατεία Φιλιατρών

Να μην εισέρχονται και να μη χρησιμοποιούν την παιδική χαρά στη κεντρική πλατεία Φιλιατρών καλεί τους πολίτες ο Δήμος Τριφυλίας, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Απαγορεύεται η χρήση της τονίζεται χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά επισημαίνεται: «Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι η παιδική χαρά στην Κεντρική Πλατεία Φιλιατρών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί προς χρήση.

Ο χώρος βρίσκεται υπό κατασκευή και εργασίες, με αποτέλεσμα να μην πληροί ακόμη τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλούς χρήσης από παιδιά και συνοδούς.

Για λόγους ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων, παρακαλούνται οι γονείς, κηδεμόνες και όλοι οι πολίτες: Να μην εισέρχονται στον χώρο και να μην χρησιμοποιούν τα όργανα και τις εγκαταστάσεις της παιδικής χαράς.

Η χρήση της παιδικής χαράς θα επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την παράδοση του χώρου και την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου ότι είναι ασφαλής και διαθέσιμος προς χρήση.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων, με ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των παιδιών και την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου ατυχήματος».

Κ.Μπ.