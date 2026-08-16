Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Μάνη - Καθοριστική η συμβολή εθελοντών της "Γαία" (βίντεο-φωτογραφίες)

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της ξαφνικής κακοκαιρίας το απόγευμα του Σαββάτου από την περιοχή της Μάνης, όπου οι ορμητικοί χείμαρροι που δημιουργήθηκαν σε αρκετές περιοχές όπως το Οιτυλο, η Αλύπα και η Κοκκάλα δημιούργησαν επικίνδυνες καταστάσεις για τους πολίτες.

Η ομάδα εθελοντών Μάνης "Γαία" κλήθηκε από το Περιφερειακό Συντονιστικό Κέντρο να συνδράμει σε επιχείρηση διάσωσης εγκλωβισμένων και παροχής βοήθειας σε πολίτες που βρίσκονταν σε ανάγκη, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή του Οίτυλου Ανατολικής Μάνης.

Η έντονη και συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε τη δημιουργία χειμάρρων, εντός και εκτός του οικισμού, με σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές σε τμήματα του οδοστρώματος.

Στην Εθνική Οδό Καλαμάτα – Αρεόπολη, αλλά και μέσα στον οικισμό, εγκλωβίστηκαν οχήματα, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία και θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και επιβάτες.

Ορισμένα οχήματα ακινητοποιήθηκαν λόγω μηχανικών βλαβών, άλλα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και προσέκρουσαν σε μάντρες κατοικιών, ενώ σε μία περίπτωση όχημα εξετράπη και κατέληξε σε γκρεμό.

Η "Γαία" σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αρεόπολης και την 9η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) που εδρεύει στην Τρίπολη επιχείρησε για τον απεγκλωβισμό οδηγών και επιβατών, ενώ παράλληλα παρείχε βοήθεια σε ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στις οικίες τους.

Παράλληλα, οι εθελοντές της ομάδας παρείχαν πρώτες βοήθειες και ψυχολογική υποστήριξη σε συμπολίτες μας που το είχαν ανάγκη.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, πραγματοποιήθηκε επίσης ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και ενημέρωση και καθοδήγηση του πληθυσμού.

"Η ΓΑΙΑ παραμένει σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, ιδιαίτερα σε φαινόμενα που μπορούν να εξελιχθούν μέσα σε λίγα λεπτά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης" καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της εθελοντικής ομάδας.