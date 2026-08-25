Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για “Λευκή Νύχτα"

Σε ρυθμούς «Λευκής Νύχτας» κινείται η Καλαμάτα, με την εμπορική αγορά να προετοιμάζεται για το ερχόμενο Σάββατο και τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά, σε μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη και προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό κατοίκων και επισκεπτών.

Με αφορμή τη διοργάνωση, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας παρεμβαίνει δημόσια, αναγνωρίζοντας τη σημασία της «Λευκής Νύχτας» για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η επιτυχία της δεν θα πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος των εργαζομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας λόγω του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, απαιτείται σωστή διαχείριση των βαρδιών, τήρηση των προβλεπόμενων διαλειμμάτων, καθώς και νόμιμη δήλωση και αμοιβή κάθε ώρας εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων προσαυξήσεων για τη νυχτερινή απασχόληση.

Παράλληλα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας καλεί την Επιθεώρηση Εργασίας να εντείνει την παρουσία της στην αγορά και να πραγματοποιήσει προληπτικούς και συντονισμένους ελέγχους κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Όπως τονίζεται, στόχος δεν είναι να παρεμποδιστεί η εμπορική δραστηριότητα, αλλά να διασφαλιστούν η νομιμότητα, τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που θέτει είναι η πιστή τήρηση των ορίων του εργασιακού ωραρίου, η καταβολή δεδουλευμένων, υπερωριών και νυχτερινών προσαυξήσεων, η αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και η διαρκής παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών για την πρόληψη παραβάσεων.