Καλαμάτα: Γκράφιτι στην πρόσοψη του 21ου Δημοτικού Σχολείου λίγες ημέρες μετά το βάψιμο

Λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών βαψίματος στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, τμήματα της πρόσοψης του κτιρίου γέμισαν με επιγραφές από γκράφιτι.

Η εικόνα προκαλεί προβληματισμό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που είχε προηγηθεί προσπάθεια για την αισθητική αναβάθμιση και τη φροντίδα του σχολικού χώρου, με πρωτοβουλία και μέριμνα του Συλλόγου Γονέων.

Άγνωστοι επέλεξαν να γράψουν πάνω στους φρεσκοβαμμένους τοίχους, αλλοιώνοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την εικόνα του σχολείου και ακυρώνοντας στην πράξη μέρος της προσπάθειας που είχε γίνει για τη βελτίωσή του.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του σεβασμού προς τους σχολικούς και γενικότερα τους δημόσιους χώρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις εργασίες βαψίματος τα χρώματα διατέθηκαν από τον Δήμο Καλαμάτας, ενώ το κόστος των εργατικών καλύφθηκε από το ταμείο του Συλλόγου Γονέων.