Μένουν Καλαμάτα τα δύο μεγάλα γιοτ - Φέρνοντας προβολή και έσοδα στην πόλη τον χειμώνα

Την πρόθεση να μείνουν για μήνες στο λιμάνι της Καλαμάτας, έχουν τα δύο εντυπωσιακά γιοτ, το HADAR, μήκους 136 μέτρων, και το BLUE, μήκους 160 μέτρων, σύμφωνα με πληροφορίες μας. Τα δύο γιγαντιαία γιοτ είναι αγκυροβολημένα στο λιμάνι από την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και προσελκύουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κόσμου, που βρίσκεται κι επισκέπτεται την παραλιακή ζώνη της πόλης.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μας και παραμείνουν για μήνες στο λιμάνι, ο Δήμος και η τοπική οικονομία θα έχουν έσοδα και η πόλη προβολή και διαφήμιση.

Οπως είχαμε αναφέρει, η ταυτόχρονη παρουσία τους στην Καλαμάτα φαίνεται ότι συνδέεται με κοινό ταξίδι στη Μεσόγειο. Τα διαθέσιμα στοιχεία AIS για την κίνηση των δύο σκαφών δείχνουν ότι ακολουθούν το τελευταίο διάστημα σχεδόν παράλληλη διαδρομή.

Τον Αύγουστο τα δύο γιοτ εμφανίζονται στο Ναύπλιο και στη συνέχεια κατευθύνονται προς τη Σαρδηνία. Από τις 22 Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου καταγράφονται στην περιοχή της Όλμπια. Στις 3 Σεπτεμβρίου αναχωρούν από τη Σαρδηνία και κινούνται προς την Ελλάδα, για να βρεθούν λίγες ημέρες αργότερα αγκυροβολημένα έξω και τελικά μέσα στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Το BLUE έχει συνδεθεί σε δημοσιεύματα με τον σεΐχη Mansour bin Zayed Al Nahyan, αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι και πρόεδρο της Μάντσεστερ Σίτι.

Για το HADAR, το οποίο άλλαξε ιδιοκτησία και όνομα μετά την περίοδο κατά την οποία ήταν γνωστό ως Flying Fox, δεν υπάρχουν ασφαλή δημόσια στοιχεία για τον σημερινό ιδιοκτήτη του, αν και πληροφορίες το συνδέουν και αυτό με την οικογένεια του σεΐχη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.