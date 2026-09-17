Προεκλογική εκμετάλλευση για το Πύργος – Τσακώνα

Την ίδια ώρα που οι βουλευτές της Ν Δ στην Κυπαρισσία εξέφραζαν την αισιοδοξία τους για την τύχη του οδικού άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, στο Κοινοβούλιο συζητιόταν η επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη για το ίδιο ακριβώς θέμα.

Ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας στην απάντησή του δεν είπε τίποτα το καινούργιο. Επανέλαβε απλώς τα γνωστά στερεότυπα περί οριστικοποίησης μελετών, αναζήτησης χρηματοδοτικών εργαλείων και διενέργειας διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι μελέτες και οι συζητήσεις έχουν βεβαίως τραβήξει σε μακρός, αλλά αποτελούν προφανώς μια βολική δικαιολογία για να κερδίσει η κυβέρνηση πολύτιμο χρόνο και να φτάσει όσο το δυνατόν κοντύτερα στην προεκλογική περίοδο ώστε να προβεί σε πανηγυρικές ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις όμως που γίνονται μέσα σε προεκλογική περίοδο έχουν εκ των πραγμάτων μειωμένη αξιοπιστία.

Το σημαντικότερο είναι πως πρόκειται για βιαστικές κινήσεις εντυπωσιασμού, οι οποίες στην πορεία δημιουργούν πολλαπλάσια προβλήματα. Η εμπειρία δεκαετιών έχει δείξει ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες έργων και οι βιαστικές εντάξεις στο πλαίσιο μιας ψηφοθηρικής στρατηγικής στοιχίζουν τελικά πολύ ακριβά στους πολίτες. Κι αυτό γιατί συνεπάγονται πρόχειρους σχεδιασμούς, θεσμικές εμπλοκές και νομικές εκκρεμότητες που καταλήγουν σε δυσβάσταχτες αποζημιώσεις.

Το τελευταίο διάστημα, το ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλει αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ σε κατασκευαστικούς ομίλους για έργα στα οποία επισπεύστηκε η υπογραφή συμβάσεων χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ωριμότητα σε απαλλοτριώσεις, περιβαλλοντικές εγκρίσεις και οριστικές μελέτες. Όλα γίνονται απλώς για να εκφωνηθούν προεκλογικοί δεκάρικοι, να στηθούν φιέστες επίδειξης ενδιαφέροντος και να φιλοτεχνηθεί το προφίλ μιας δήθεν αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας. Όταν όμως σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας το λογαριασμό της προχειρότητας καλείται να τον πληρώσει ο φορολογούμενος.

Όλα δείχνουν ότι και στην περίπτωση του Πύργος – Τσακώνα θα επαναληφθεί το ίδιο ακριβώς μοτίβο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Αναμένεται, δηλαδή, να «ολοκληρωθούν» μελέτες και διαβουλεύσεις όταν θα παραστεί ξανά η πολιτική ανάγκη να εξαγγελθεί η κατασκευή του έργου από κάποιο βήμα. Το τραγικό είναι πως, έτσι όπως έχουμε φτάσει, ακόμα και αυτή η παρελκυστική τακτική αντιμετωπίζεται από την περιοχή ως μια «κάποια λύση» μπροστά στην απόλυτη στασιμότητα. Ελπίζουμε μόνο, μετά από τόσα χρόνια αναμονής αυτό που θα ανακοινωθεί τελικά να διαθέτει τα στοιχειώδη εχέγγυα σοβαρότητας και αξιοπιστίας. Να οδηγεί, δηλαδή, στην πραγματική έναρξη της κατασκευής του έργου, μέσα σε ένα αυστηρά οριοθετημένο πλαίσιο οικονομικού κόστους, σαφούς χρηματοδότησης και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης. Η Μεσσηνία, η Ηλεία και συνολικά η χώρα δεν αντέχουν άλλα «έργα-φαντάσματα» που τάχα σχεδιάζονται, μένουν στα χαρτιά και στο τέλος πληρώνονται διπλά και τρίδιπλα από τους πολίτες.

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