Μητσοτάκης: Την επόμενη εβδομάδα εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης

«Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον κ. Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Πολλές φορές μπορεί μια τέτοια συνάντηση να κανονιστεί και την τελευταία στιγμή», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ για το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά είπε ότι υπάρχει επιδείνωση στη ρητορική όσων ακούμε από την Τουρκία. «Πολλές από αυτές τις θέσεις είχαν ακουστεί και στο παρελθόν. Φαίνεται αυτή τη στιγμή η θάλασσα λίγο να αγριεύει αλλά να κάνουμε διάκριση με τις επίσημες τοποθετήσεις. Εμείς αντιμετωπίζουμε τις προκλητικές τοποθετήσεις με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Εμείς δεν απειλούμε κανένα. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν απειλούμε κανένα αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί. Με την Τουρκία είμαστε γείτονες. Η Διακήρυξη των Αθηνών δεν ήταν κάτι παραπάνω από οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, ώστε και σε προσωρινή ένταση να είναι πάντα ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Είναι ακόμα χρήσιμο εργαλείο γιατί οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι θεσμοθετημένοι και ανοικτοί», συνέχισε.

Σε ερώτηση για τα 12 μίλια είπε ότι είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα από το Διεθνές Δίκαιο και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία.Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι αισθάνθηκε μεγάλη συγκίνηση κατά την επίσκεψή του στο Καστελλόριζο και είχαν ξεχωριστή σημασία τα μέτρα που ανακοίνωσε.

Την επόμενη εβδομάδα εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης - Στόχος πολύ πιο χαμηλά από το 1,75 - Οριζόντια σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης

Σε ερώτηση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και πότε ξεκινά ο πρωθυπουργός απάντησε «σύντομα» και σημείωσε πως η απόφαση της γαλλικής Meridian σηματοδοτεί τη θέληση να προχωρήσει το έργο. «Είναι έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Και η Τουρκία να αντιληφθεί ότι το να υψώνει τεχνητά προσκόμματα δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει. Προφανώς υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για τις επόμενες κινήσεις μας», πρόσθεσε.

Σχετικά με πρόσφατη αποστροφή του υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο ακυβερνησίαςς στη χώρα μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι απάντησε στη Βουλή. «Ο κ. Φλωρίδης αυτό που είπε με τον δικό του τρόπο είναι πως είναι σημαντικό μετά τις εκλογές να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Δεν είναι αυτονόητο. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης σήμερα είναι η αυτοδύναμη ΝΔ», υπογράμμισε σημειώνοντας πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημμα αλλά μια πραγματικότητα.

«Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο αλλά τολμώ να πω και η μόνη επιλογή», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι το δίλημμα τίθεται εκ των πραγμάτων. «Όταν μίλησε χθες για ‘ελπίδα ή περιπέτειες', ήθελα να πω ότι το να μας εμπιστευτούν οι Έλληνες συνδυάζεται και πως θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής: «Βρισκόμαστε σε περιβάλλον μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας. Έρχεται να επιτείνει τη συσσωρευμένη αύξηση των τιμών μετά την πανδημία. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά παγκόσμιο. Προσθέστε τη μεγάλη αναταραχή στη αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση και δικλείδα ασφάλειας για όλους τους Έλληνες. Είναι πιο ασφαλής από πολλές άλλες χώρες. Δεν δανείζεται μόνο φτηνότερα από τις ΗΠΑ αλλά και από τη Γαλλία και την Ιταλία. Και αυτό κάτι λέει. Προσθέστε και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας είμαστε θωρακισμένοι.

Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη

Αν δεν κάνουμε τίποτα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Τον Απρίλιο έκλεισε περίπου στο 1,75. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες. Θα υπάρξει σημαντική στήριξη και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια και θα ανοίξει πολύ πιο χαμηλά από το 1,75. Θα προσθέσετε οριζόντια σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Τελικά θα είναι στις εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια. Θα τα ακούσετε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα στηρίξουμε την κοινωνία. Είχα πει ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες ευκαιρίες. Σίγουρα και επέκταση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Είναι σαφές ότι δεν αρκεί μόνο η ελληνική αντίδραση. Όταν έχουμε μια τόσο έκτακτη κρίση πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πολλές επιλογές».

Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης είπε ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αλλά αν είχαμε ειδική άδεια από την Ευρώπη «βεβαίως και θα το κάναμε». Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα το έκανε έκτακτα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για όσο κρατάει η κρίση.

«Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75. Και τα διυλιστήρια θα βάλουν πλάτη. Προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση», σημείωσε ενώ για τη βενζίνη είπε ότι «δεν έχουμε να πούμε κάτι ακόμα».

Σε ερώτηση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και πότε ξεκινά ο πρωθυπουργός απάντησε «σύντομα» και σημείωσε πως η απόφαση της γαλλικής Meridian σηματοδοτεί τη θέληση να προχωρήσει το έργο. «Είναι έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Και η Τουρκία να αντιληφθεί ότι το να υψώνει τεχνητά προσκόμματα δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει. Προφανώς υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για τις επόμενες κινήσεις μας», πρόσθεσε.

Σχετικά με πρόσφατη αποστροφή του υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο ακυβερνησίαςς στη χώρα μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι απάντησε στη Βουλή. «Ο κ. Φλωρίδης αυτό που είπε με τον δικό του τρόπο είναι πως είναι σημαντικό μετά τις εκλογές να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Δεν είναι αυτονόητο. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης σήμερα είναι η αυτοδύναμη ΝΔ», υπογράμμισε σημειώνοντας πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημμα αλλά μια πραγματικότητα.

«Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο αλλά τολμώ να πω και η μόνη επιλογή», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι το δίλημμα τίθεται εκ των πραγμάτων. «Όταν μίλησε χθες για ‘ελπίδα ή περιπέτειες', ήθελα να πω ότι το να μας εμπιστευτούν οι Έλληνες συνδυάζεται και πως θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής: «Βρισκόμαστε σε περιβάλλον μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας. Έρχεται να επιτείνει τη συσσωρευμένη αύξηση των τιμών μετά την πανδημία. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά παγκόσμιο. Προσθέστε τη μεγάλη αναταραχή στη αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση και δικλείδα ασφάλειας για όλους τους Έλληνες. Είναι πιο ασφαλής από πολλές άλλες χώρες. Δεν δανείζεται μόνο φτηνότερα από τις ΗΠΑ αλλά και από τη Γαλλία και την Ιταλία. Και αυτό κάτι λέει. Προσθέστε και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας είμαστε θωρακισμένοι.

Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη

Αν δεν κάνουμε τίποτα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Τον Απρίλιο έκλεισε περίπου στο 1,75. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες. Θα υπάρξει σημαντική στήριξη και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια και θα ανοίξει πολύ πιο χαμηλά από το 1,75. Θα προσθέσετε οριζόντια σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Τελικά θα είναι στις εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια. Θα τα ακούσετε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα στηρίξουμε την κοινωνία. Είχα πει ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες ευκαιρίες. Σίγουρα και επέκταση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Είναι σαφές ότι δεν αρκεί μόνο η ελληνική αντίδραση. Όταν έχουμε μια τόσο έκτακτη κρίση πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πολλές επιλογές».

Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης είπε ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αλλά αν είχαμε ειδική άδεια από την Ευρώπη «βεβαίως και θα το κάναμε». Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα το έκανε έκτακτα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για όσο κρατάει η κρίση.

«Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75. Και τα διυλιστήρια θα βάλουν πλάτη. Προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση», σημείωσε ενώ για τη βενζίνη είπε ότι «δεν έχουμε να πούμε κάτι ακόμα».

Η δική μου υποχρέωση είναι να εξασφαλίσω ότι η χώρα δεν θα αντιμετωπίσει ξανά κρίση χρέους - Η εικόνα του απόλυτου μηδενισμού από την αντιπολίτευση δεν ωφελεί ούτε την ίδια

«Ήδη στον τομέα του δημοσίου χρέους τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να κατοχυρώσουμε τη χώρα ως χώρα που παίρνει στα σοβαρά τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η δική μου υποχρέωση είναι να εξασφαλίσω ότι η χώρα δεν θα αντιμετωπίσει ξανά κρίση χρέους», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «το δικό μας πρόγραμμα είναι εξ ορισμού κοστολογημένο μέχρι τελευταίου ευρώ».

«Η λογική μας δεν είναι καινούργια. Λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παράγουμε πλεονάσματα , έχουμε καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, έχουμε πλεόνασμα ευημερίας το οποίο πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες. Αναγνωρίζω ότι ένα μεγάλο μέρος της στήριξης έχει μειωθεί λόγω της συσσωρευμένης ακρίβειας», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε στοιχεία του κατώτατου μισθού της eurostat με όρους αγοραστικής δύναμης και είπε ότι «δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και δεν είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη, ούτε ζούμε κάποιο οικονομικό θαύμα».

Πρόσθεσε πως η εικόνα του απόλυτου μηδενισμού από την αντιπολίτευση δεν ωφελεί ούτε την ίδια.

«Οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ είναι λόγια του αέρα γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το επίδομα ανεργίας με αφορμή σχετική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Έχουμε κάνει σημαντική αναμόρφωση. Έχουμε θεσμοθετήσει και το επίδομα εργασίας. Αυτή η συζήτηση γίνεται σε μια ανεργία που είναι πολύ διαφορετική με την ανεργία στο 7,9% και σήμερα 4 στους 5 εργαζόμενους σε πλήρη απασχόληση. Το επίδομα ανεργίας πάντα θα υπάρχει και δεν πρόκειται να αλλάξει. Έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο που είναι σε ιδιαίτερη θέση γιατί εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς του ρόλου μεταξύ του πολίτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Παύλος το κατάλαβε. Τον περιβάλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο του».

Για το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας και τις όποιες δυνατότητες συνεργασιών ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Δεν είναι συνηθισμένο στην Ευρώπη ένα κόμμα που κυβερνάει 7 χρόνια να προηγείται με αυτή τη διαφορά. Ο δεύτερος και ο τρίτος δεν αθροίζουν το ποσοστό του πρώτου. Το λέω και για τα δικά μας στελέχη. Είμαστε 7,5 χρόνια. Το τελευταίο που πρέπει να εκπέμπουμε είναι δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάστατοι. Δεν είπα ότι μόνο εμείς υπάρχουμε αλλά ότι μόνο εμείς έχουμε πρόταση. Για το ζήτημα των μετρήσεων θα κρατήσω ότι σχεδόν ένας στους δύο πολίτες θεωρούν ότι αυτά που λέμε θα τα υλοποιήσουμε. Κάλλιο πέντε και στο χέρι. Μεταξύ της προεκλογικής περιόδου και της Δευτέρας μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές. Ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Έχω υπάρξει υπουργός σε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και είχα υφυπουργό από το ΠΑΣΟΚ με άριστη συνεργασία. Το μόνο που δεν είδα από το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη δεν ήταν μπλουζάκια που να λένε «ποτέ με τη ΝΔ»».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τους Λατινοπούλου ή Βελόπουλο απάντησε «καμία τέτοια περίπτωση».

Ό,τι είναι να πω για τον κ.Σαμαρά το είπα. Αν κάνει κόμμα να με ξαναρωτήσετε

Σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Ό,τι είναι να πω το είπα. Αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα να με ξαναρωτήσετε».

Για τον Κώστα Καραμανλή είπε ότι έχουν καλή σχέση. «Σέβομαι το γεγονός ότι ο ίδιος έχει θελήσει να πάρει αποστάσεις από την πολιτική. Δεν έχει την επιθυμία να παρεμβαίνει με τον τρόπο που παρέμβαινε όσο ήταν ενεργός πολιτικός. Ο ίδιος είναι ταυτισμένος με τη ΝΔ. Μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα ξέρει πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Ειδικά στα εθνικά θέματα. Όλα αυτά δεν έγιναν τώρα. Όλοι οι πρωθυπουργοί κλήθηκαν να τα διαχειριστούν. Εμείς έχουμε κάνει μια σειρά από ενεργητικές κινήσεις», πρόσθεσε.

Για τον Ηλία Κασιδιάρη ο πρωθυπουργός δήλωσε τα εξής: «Το νομικό πλαίσιο επαρκεί. Σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης οι ακραίες φωνές βρίσκουν δυστυχώς απήχηση. Υπάρχουν δυνάμεις εκτός των τειχών που θα σπεκουλάρουν και θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές. Χρέος μας είναι να μιλάμε στον κάθε πολίτη. Είναι υποχρέωσή μου. Είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Μη μεγαλοποιούμε το θέμα. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Κασιδιάρης και η διαδρομή του. Δεν θα τον κάνω συνομιλητή».

Για τη συνταγματική αναθεώρηση ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι σε αντίθεση με αυτό που έγινε το 1999 και με τη ΝΔ στην αξιωματική αντιπολίτευση, «ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει ότι μας χωρίζει χάος και άβυσσος και γι' αυτό είπα χθες ότι ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη και ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

ΑΠΕ-ΜΠΕ