Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας: Καταγγελία για Κασιδιάρη και Χρυσή Αυγή

Αναφέρει ότι “την Τρίτη το μεσημέρι 15/9 μια δράκα φασιστών και μελών της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή μαζεύτηκαν έξω από τις φυλακές Δομοκού για να υποδεχτούν τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη. Δίπλα σε αυτούς τους φασίστες, βρέθηκαν και κάμερες καναλιών, που διέκοψαν τη ροή των προγραμμάτων τους, για να δούμε να φιγουράρει στις οθόνες μας ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, που αγκαλιάζεται από το ενθουσιώδες κοινό των 50 νεοναζιστών. Συμβαίνει και με άλλους εγκληματίες κατά την αποφυλάκισή τους να τρέχουν τα κανάλια να ποστάρουν τη φάτσα των δολοφόνων;”.

Η Αντιφασιστική καταγγέλλει “στους συμπολίτες μας τα ΜΜΕ- εκείνα τα ίδια που κανονικοποίησαν την εγκληματική δράση της Χ.Α πριν 14 χρόνια- και τα οποία επιχειρούν ξανά σήμερα να ξεπλύνουν τον νεοναζιστή Κασιδιάρη” και προσθέτει, μεταξύ άλλων:

“Δεν ξεχνάμε και δεν συγχωρούμε τα εγκλήματα των νεοναζιστών, τις δολοφονίες του Λουκμάν και Φύσσα, τις επιθέσεις στα στελέχη του ΠΑΜΕ και τους ψαράδες, τα πογκρόμ σε μετανάστες στις φτωχογειτονιές της Αθήνας με σιδερογροθιές, τους τραυματισμούς, τον μισογυνισμό και το μπούλινγκ ενάντια σε γυναίκες, τις πάνω από 100 ερωτήσεις και επερωτήσεις τους στη Βουλή υπέρ των εφοπλιστών και βιομηχάνων!!

Η Χ.Α και ο Κασιδιάρης έχουν καταγραφεί και επικυρωθεί στο δικαστήριο και στο Εφετείο πως είναι εγκληματική οργάνωση, με αρχηγούς και ιερατείο που δολοφονούσε.

Έντεκα χρόνια κράτησε η δίκη της Χ.Α, η δίκη που χάρις στην επίπονη, επίμονη δουλειά, δικηγόρων, ερευνητών-δημοσιογράφων, θυμάτων, συγγενών θυμάτων, γενναίων αυτοπτών μαρτύρων έφερε την αμετάκλητη καταδίκη τους.

Σήμερα που η ακροδεξιά και οι φασίστες επιχειρούν να γυρίσουν την Ευρώπη πίσω ,σε εποχές που κόστισαν 80 εκατομμύρια ζωές, δηλώνουμε πως η μνήμη μας είναι ολοζώντανη και το αίμα δεν έχει στεγνώσει για να ξεχάσουμε ποιες είναι οι αιτίες για την ‘’αναζωογόνηση’’ του νεοναζισμού-φασισμού.

Η κρίση του 2009 ,οι αιτίες και οι συνέπειες της είναι ακόμη εδώ. Τις λούζεται, ιδιαίτερα, η σημερινή νέα γενιά των 18+ χρόνων, η γενιά της κρίσης. Σαν παιδιά είδαν τους γονείς τους να απολύονται, το τραπέζι να μην στρώνεται καθημερινά, έζησαν καταστάσεις βίαιες σε σπίτια καταθλιπτικά σε μια χώρα αντιπαραγωγική και αμέσως μετά- μέσα στην εφηβεία τους- γνώρισαν την καραντίνα. Μια γενιά αγέλαστη, που οι κυβερνώντες εκτός από το ψωμί και την παιδεία, της στέρησαν τη χαρά του ονείρου και της έκλεψαν κάθε προοπτική για έναν άλλο κόσμο, καλύτερο, δίκαιο, ισότιμο, ελεύθερο.

Αυτά τα παιδιά, αυτή τη γενιά, καλούμε να αντισταθεί στο μέλλον της φτώχειας και των πολέμων που της ετοιμάζουν. Να συμμετέχει μαζικά στην πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Π. Φύσσα, την Παρασκευή 18/9 ώρα 7 μ.μ., πλατεία 23ης Μαρτίου, να αγωνιστεί ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννάει”.