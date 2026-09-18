Κτηματολόγιο: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα metavoles για ψηφιακές διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα (18 Σεπτεμβρίου), η νέα πλατφόρμα «metavoles» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω της οποίας ψηφιοποιείται η διαδικασία διόρθωσης των ορίων και, γενικότερα, των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, πολίτες, μηχανικοί και δικαστικοί επιμελητές μπορούν να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία, η οποία μέχρι σήμερα απαιτούσε διαδοχικές ενέργειες και συνεννόηση μεταξύ διαφορετικών φορέων. Με την ενεργοποίησή της, το σύνολο των υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου παρέχεται πλέον και ψηφιακά.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης metavoles.ktimatologio.gr ή μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, στην ενότητα «metavoles».

Η πλατφόρμα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο της διαδικασίας, από την αρχική υποβολή της αίτησης έως την τελική έκβασή της, σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι σε μια υπόθεση διόρθωσης.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στόχος είναι η τυποποίηση της διαδικασίας, η ενίσχυση της διαφάνειας, η μείωση του διοικητικού φόρτου των Κτηματολογικών Γραφείων και η ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Στην παρούσα φάση, η πλατφόρμα υποστηρίζει αιτήσεις στις οποίες όλοι οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Από τη διαδικασία εξαιρούνται το Ελληνικό Δημόσιο, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Ο πολίτης, ως ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet, υποβάλλει την αίτηση διόρθωσης και αναθέτει σε μηχανικό και δικαστικό επιμελητή της επιλογής του τις απαιτούμενες ενέργειες. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία της υπόθεσής του μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Ο μηχανικός αποδέχεται την ανάθεση και καταχωρίζει τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η ζητούμενη διόρθωση. Η μεταβολή εμφανίζεται αυτόματα και στον ψηφιακό χάρτη της εφαρμογής.

Από την πλευρά του, ο δικαστικός επιμελητής αποδέχεται την ανάθεση και αναλαμβάνει την υποχρεωτική επίδοση των σχετικών εγγράφων στους συγκυρίους και στους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων που επηρεάζονται από την αίτηση.

Τα πέντε στάδια

Η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας «metavoles» περιλαμβάνει πέντε στάδια:

- Υποβολή αίτησης: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

- Ενημέρωση ενδιαφερομένων: Όπου απαιτείται, ενημερώνονται οι δικαιούχοι και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι που επηρεάζονται από την αίτηση.

- Υποβολή απόψεων και αντιρρήσεων: Οι εμπλεκόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις ή τις αντιρρήσεις τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

- Εξέταση της υπόθεσης: Η αίτηση και τα σχετικά στοιχεία αξιολογούνται από τα αρμόδια όργανα.

- Έκδοση απόφασης: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει είτε σε δευτεροβάθμιο όργανο του Κτηματολογίου είτε, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, στον Κτηματολογικό Δικαστή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ