Η πόλη δεν αντέχει και άλλο έγκλημα

Αργούν οι πεζοδρομήσεις στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας και καλά κάνουν. Γιατί, όπως έγραφα στις 24 Ιουνίου 2022, η πόλη δεν αντέχει άλλα εγκλήματα, που τελικά έγιναν.

Και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, η πεζοδρόμηση του Ιστορικού Κέντρου δεν είναι έγκλημα, κάθε άλλο. Είναι κανονικότητα, αναβάθμιση και ανάπτυξη, πρόοδος και σεβασμός και φροντίδα στον ξεχωριστό αυτό χώρο της Καλαμάτας.

Ομως, με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, θα είναι ένα ακόμα έγκλημα.

Εγραφα τότε: “Στο Ιστορικό Κέντρο καλό θα είναι να μην υλοποιηθούν και φέτος την περίοδο του καλοκαιριού οι προσωρινές πεζοδρομήσεις του 2020 και του 2021. Τις πεζοδρομήσεις αυτές δεν τις πίστεψε η δημοτική αρχή, δεν τις εφάρμοσε στην πράξη και τις παράτησε στην τύχη τους. Φέτος υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι που δεν επιτρέπουν αποσπασματικές ρυθμίσεις. Είναι η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, που έχει βελτιώσει την εικόνα κάποιων σημείων (Σφακτηρίας κ.ά.), όμως η γενική εικόνα προκαλεί προβληματισμό και αγανάκτηση. Ο λόγος για τις αναπλάσεις της οδού Αναγνωσταρά και της πλατείας Υπαπαντής, που προχωρούν με αργούς και προκλητικούς ρυθμούς προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, με κυριότερο την κατάργηση θέσεων στάθμευσης. Η κατάργηση των συγκεκριμένων θέσεων δεν είναι προσωρινή, αλλά μόνιμη. Εγινε όμως αποσπασματικά και πρόχειρα, χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη.

Χωρίς τη μελέτη αυτή δεν πρέπει να δρομολογηθεί τίποτα πλέον στην περιοχή του εμπορικού και του Ιστορικού Κέντρου. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να δημοπρατηθεί και το έργο στην οδό και στην πλατεία 23ης Μαρτίου, που προβλέπει κατάργηση και άλλων θέσεων στάθμευσης. Στα σχέδια της δημοτικής αρχής είναι και οι αστικές αναπλάσεις σε κεντρικά σημεία, που προβλέπουν κατάργηση άλλων 112 θέσεων στάθμευσης”.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά έχουν γίνει όλες οι αναπλάσεις, εκτός της Αναγνωσταρά.

Αποτέλεσμα: Η κατάσταση με την κυκλοφορία και την εξεύρεση θέσεων στάθμευσης είναι τραγική. Απαιτείται σχέδιο που να ρυθμίζει την κυκλοφορία και να αποτρέπει την είσοδο των αυτοκινήτων στο κέντρο. Να ολοκληρωθεί πρώτα η κυκλοφοριακή μελέτη, που έχει καθυστερήσει. Η πόλη δεν αντέχει και άλλο έγκλημα.