Εκδήλωση με τη Ρένια Μαρινοπούλου στο «House by phaos»

Ενημερωτική ομιλία με θέμα «Γνωρίζοντας τη θεραπεία σχημάτων», με ομιλήτρια τη Ρένια Μαρινοπούλου, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια και κλινική επόπτρια, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 μ.μ., στο «House by phaos», Σφακτηρίας 18, στην Καλαμάτα. Η είσοδος και η συμμετοχή είναι δωρεάν, κατόπιν εγγραφής.

Γιατί επαναλαμβάνουμε τα ίδια μοτίβα στις σχέσεις μας; Πώς επηρεάζουν οι πρώιμες εμπειρίες τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους; Και πώς μπορούμε να αλλάξουμε συμπεριφορές που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας; Μέσα από την ομιλία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια θεραπευτική προσέγγιση που εισάγεται στην Καλαμάτα, να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία των επαναλαμβανόμενων μοτίβων στη ζωή τους και να ενημερωθούν για τον ρόλο της ψυχοθεραπείας στην προσωπική ανάπτυξη και την ψυχική ευημερία, σύμφωνα με την ενημέρωση των διοργανωτών.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 27210 94000, phaosorg@gmail.com και www.phaos.org.