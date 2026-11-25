Κι έχουν καλέσει στην απεργιακή συγκέντρωση σήμερα στις 10.30 το πρωί, μπροστά από το Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας με στόχο “να γεμίσει η Καλαμάτα από ένα πανεργατικό παλλαϊκό ποτάμι”. Επίσης, έχουν καλέσει τους συλλόγους των αγροτών, των αυταπασχολούμενων, φορείς του νομού, να συμμετάσχουν κι αυτοί με τα αιτήματά τους, στη συγκέντρωση.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι “αντιστεκόμαστε στην πολιτική που από τη μία εξασφαλίζει τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, από την άλλη αντιμετωπίζει τα δικαιώματά μας ως κόστος. Την πολιτική που σέρνει τους λαούς σε έναν πόλεμο για το μοίρασμα των αγορών και των κερδών, μια πολιτική που για τις απαιτήσεις της πολεμικής οικονομίας θυσιάζει τις ανάγκες μας. Δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, να μην φτάνουν οι μισθοί για να βγάζουμε πέρα τον μήνα. Δεν ανεχόμαστε οι συνάδελφοί μας να τσακίζονται με τα εξαντλητικά ωράρια και τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Δεν είναι γίνεται οι εργαζόμενοι και ο λαός να μην έχουν τη δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία που δικαιούνται”. Δηλώνουν πως “απεργούμε και διεκδικούμε: Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις – άμεση επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, 13ης - 14ης σύνταξης. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους – μαζικές μόνιμες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για υγεία και παιδεία. Μέτρα για την ανακούφιση των εργαζομένων και του λαού από την ακρίβεια όπως κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και την ενέργεια. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Προστασία της λαϊκής κατοικίας. Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί νόμοι. Να καταργηθεί κάθε νομοθεσία που χτυπά τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, το ίδιο το δικαίωμα στην απεργία, όπως το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο στο Δημόσιο”. Τη συμμετοχή τους δηλώνουν: Το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Υπαλλήλων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, Δικαστικών Υπαλλήλων Καλαμάτας, Εργαζομένων Κέντρων Υγείας Μεσσηνίας, Εργαζομένων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, Εργαζομένων στην Εφορία, ΕΛΤΕΕ Μεσσηνίας, Εργαζομένων υπουργείου Πολιτισμού, Εργαζόμενων Μόνιμων Υπαλλήλων Πολιτικού Προσωπικού 120 ΠΕΑ. Τα Σωματεία Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, Εργαζομένων στο ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Μεσσηνίας, Εργαζομένων στους ΟΤΑ, Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ, Φαρμακοϋπαλλήλων, Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ, Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων και Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Μεσσηνίας. Η Ενωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Μεσσηνίας και η Πανελλήνια Ενωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών. Και τα Συνδικάτα Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων, Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα, Επισιτισμού - Τουρισμού και Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Μεσσηνίας.