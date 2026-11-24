Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέστηκε σήμερα το απόγευμα ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη της Αγίας Αικατερίνης, στον φερώνυμο Ενοριακό Ιερό Ναό της Καλαμάτας.

Της Ακολουθίας προέστη ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, πλαισιωμένος από κληρικούς της πόλης.

Πλήθος πιστών κατέκλυσε τον Ιερό Ναό, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο αυτού, προκειμένου να συμμετάσχει στην Ιερά Ακολουθία και να λάβει τη χάρη της Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Αγίας.

Πριν την ολοκλήρωση της Ακολουθίας κήρυξε τον θείο λόγο ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Αρώνης, και αναφέρθηκε στην σχέση της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, που αποδίδεται αυτήν την ημέρα και στην μνήμη της Αγίας Αικατερίνης, τονίζοντας την αφιέρωση της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ναό του Κυρίου και την προσήλωση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης στον ίδιο τον Κύριο.

Μετά τον Εσπερινό ο Πρωτοσύγκελλος ευχαρίστησε τους παριστάμενους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, την αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου, τους αντιδημάρχους Αναστάση Σκοπετέα και Κώστα Παπαδάκη και την πολιτευτή Πέγκυ Νίκα- Παναγάκου, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον αγώνα και την αγωνία του Προϊσταμένου του Ναού Αρχιμανδρίτη Ευθυμίου Θεοδωρόπουλου για την αποπεράτωση του νέου Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης, ευχόμενος του χρόνου να τελεσθεί η πανήγυρη εντός του νέου Ναού.