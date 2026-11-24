Οι αιτίες της… χαμένης πολιτιστικής κληρονομιάς, η “μυστική” μελέτη κτηρίων και η “επιλεκτική” πρόσβαση στο δημοτικό αρχείο

Την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της παλιάς Καλαμάτας, την οικονομική και κοινωνική ιστορία της πόλης, καθώς και τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια σημαντικού μέρους της πολιτιστικής της κληρονομιάς ανέδειξε η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Αναστασίας Μηλίτση - Νίκα, με τίτλο «Οψεις του αρχιτεκτονικού παρελθόντος της Καλαμάτας - 143 κτήρια που χάθηκαν, 1830-1940», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, υπό την αιγίδα του Τμήματος Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) Μεσσηνίας.

Αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές της συγγραφέως και της αρχιτέκτονος Μαρίας Θεοδώρου στη διαχείριση της μελέτης καταγραφής 225 αξιόλογων κτηρίων της Καλαμάτας, που εκπονήθηκε το 1986 και βρίσκεται έκτοτε στο αρχείο του Δήμου. Η Μαρία Θεοδώρου έκανε λόγο για περιπτώσεις οικειοποίησης του επιστημονικού της έργου, ακόμη και από πανεπιστημιακούς, ενώ η Αναστασία Μηλίτση - Νίκα άφησε σαφείς αιχμές για την «επιλεκτική» πρόσβαση στο δημοτικό αρχείο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «τα δημόσια αρχεία αυτού του τόπου ανήκουν ισότιμα σε κάθε ερευνητή και όχι σε επιλεκτικά προσκεκλημένους».

Την εικόνα συμπλήρωσε η αξιοσημείωτη απουσία του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, ενώ στην παρουσίαση του βιβλίου παρέστησαν αρκετοί αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι.

Παράλληλα, ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα» Σταύρος Μπένος απηύθυνε έκκληση για την εκπόνηση νέου πολεοδομικού σχεδιασμού, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη.

Το βιβλίο αποτελεί μια εικονική παρουσίαση 143 κτηρίων που υπήρξαν θύματα της αντιπαροχής και των καταστροφικών σεισμών του 1986. Κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο «Καπόν», χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, του Ιδρύματος Κάρμεν και Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου και του Σωματείου «Διάζωμα».

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ

Ο Σταύρος Μπένος, ανοίγοντας τον κύκλο των ομιλιών, εξήρε την επιστημονική μεθοδολογία και τις αφηγηματικές αρετές της συγγραφέως, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από την παρουσίαση κάθε κτηρίου υπάρχει μια ολόκληρη έρευνα για την οικογένεια που το κατοίκησε.

Αναφέρθηκε στην αρχιτεκτονική διαδρομή της Καλαμάτας από τα κατάλοιπα της βυζαντινής και της οθωμανικής περιόδου μέχρι την επικράτηση του νεοκλασικισμού, του εκλεκτικισμού και του μοντερνισμού, συνδέοντας τις αρχιτεκτονικές αλλαγές με την οικονομική ανάπτυξη και την ανάδειξη της Καλαμάτας σε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της Ελλάδας κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον καθοριστικό ρόλο της πολεοδομίας στην ανάπτυξη της πόλης, αναφερόμενος στα πρώτα πολεοδομικά σχέδια του 1867 και του 1869, καθώς και στα μεγάλα έργα υποδομής που υλοποιήθηκαν γύρω στο 1900.

Ο πρώην δήμαρχος εκτίμησε ότι έχουν εξαντληθεί πλέον οι δυνατότητες του πολεοδομικού σχεδιασμού της δεκαετίας του 1980 και απηύθυνε έκκληση σε όσους ασχολούνται με τα κοινά της Καλαμάτας να συστρατευθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Η απειλή είναι μπροστά μας», τόνισε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την έλλειψη πολεοδομημένης γης και τη στρέβλωση της αγοράς ακινήτων με το υψηλό κόστος κατοικίας και ενοικίων. Προειδοποίησε ότι χωρίς νέο σχεδιασμό η πόλη κινδυνεύει να παραδοθεί σε οικονομικά συμφέροντα, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα υπερβαίνει τα όρια μιας δημοτικής παράταξης και απαιτεί τη συστράτευση όλων των δυνάμεων της πόλης.

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ

Ο Σταύρος Μπένος αναφέρθηκε εκτενώς στις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί πριν από τους σεισμούς του 1986 και αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Καλαμάτας.

Το 1985, έπειτα από επικοινωνία του με την τότε υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, ξεκίνησε στην Καλαμάτα πρόγραμμα εκπαίδευσης περίπου 100 νέων στις παραδοσιακές οικοδομικές τεχνικές. Οι τεχνίτες αυτοί αποδείχθηκαν πολύτιμοι για την αποκατάσταση των νεοκλασικών μετά τους σεισμούς.

Την ίδια περίοδο ανατέθηκε στην αρχιτέκτονα Μαρία Θεοδώρου η καταγραφή των αξιόλογων κτηρίων της πόλης. Η εργασία πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες μυστικότητας, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες αντιδρούσαν στην προοπτική χαρακτηρισμού των ακινήτων τους ως διατηρητέων.

Ο Σταύρος Μπένος περιέγραψε τις δραματικές ώρες μετά τον σεισμό, στη διάρκεια των οποίων ιδιοκτήτες αναζητούσαν μηχανήματα για να κατεδαφίσουν τα πληγέντα κτήριά τους. Η έγκαιρη κινητοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών και η παρέμβαση της Μελίνας Μερκούρη επέτρεψαν τη μαζική κήρυξη νεοκλασικών ως διατηρητέων.

Στη συνέχεια ο Δήμος Καλαμάτας αγόρασε περίπου 15 νεοκλασικά, δίνοντας το έναυσμα για την αποκατάστασή τους και ενθαρρύνοντας τους ιδιοκτήτες άλλων κτηρίων να προχωρήσουν στη διάσωσή τους.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ «ΜΥΣΤΙΚΗ» Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ 225 ΚΤΗΡΙΩΝ

Η αρχιτέκτων Μαρία Θεοδώρου αναφέρθηκε στην πρώτη επίσκεψή της στην Καλαμάτα, τον Οκτώβριο του 1985, σε ηλικία 27 ετών, ως συντονίστρια ευρωπαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης μηχανικών και τεχνιτών.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 1986 φωτογράφιζε κτήρια ακόμη και τις ώρες της μεσημεριανής ανάπαυσης, προκειμένου να αποφύγει τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών. Ολοκλήρωσε τη μελέτη καταγραφής 225 κτηρίων, η οποία περιελάμβανε τη μορφολογική ανάλυση και τη χρονολόγησή τους.

Η μελέτη παραδόθηκε στον Δήμο τρεις μήνες πριν από τους καταστροφικούς σεισμούς και αποτέλεσε πολύτιμο εργαλείο για την κήρυξη διατηρητέων, την επισκευή κτηρίων και τη θέσπιση ειδικών όρων δόμησης στο Ιστορικό Κέντρο.

Η Μαρία Θεοδώρου επισήμανε ότι επιστρέφοντας στην Καλαμάτα τον Οκτώβριο του 2024, προσκεκλημένη της ομάδας «Πάμε Βόλτα», διαπίστωσε πως το όραμα του Σταύρου Μπένου είχε πραγματοποιηθεί, καθώς το Ιστορικό Κέντρο αποτελεί πλέον μια ζωντανή περιοχή της πόλης.

«Δεν ήμουν στην πόλη σε μυστική αποστολή πλέον. Αλλά με έκπληξη διαπίστωσα ότι η μελέτη μου παρέμενε μυστική, απροσπέλαστη στους ερευνητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οπως είπε, τότε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, έπειτα και από συμβουλή του Σταύρου Μπένου, έδωσε εντολή για την ψηφιοποίηση της έρευνας, ώστε να γίνει προσβάσιμη στο σύνολό της σε κάθε ενδιαφερόμενο.

«Σήμερα έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια και η ψηφιοποιημένη μελέτη είναι σε αναμονή της δημοσιοποίησής της», επισήμανε η αρχιτέκτων.

ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Μαρία Θεοδώρου αναφέρθηκε στη συνέχεια σε δύο κατηγορίες προβληματικής αξιοποίησης του επιστημονικού της έργου, τις οποίες διαπίστωσε κατά την επιστροφή της στην Καλαμάτα.

Στην πρώτη ενέταξε περιπτώσεις οικειοποίησης στοιχείων της μελέτης σε δημοσιεύσεις, ακόμη και πανεπιστημιακών, οι οποίοι είχαν αποκτήσει με κάποιον τρόπο πρόσβαση σε τμήματα του περιεχομένου της, κυρίως στη μορφολογική ανάλυση και τη χρονολόγηση κτισμάτων, χωρίς να κάνουν τη σχετική βιβλιογραφική αναφορά.

Στη δεύτερη κατηγορία ενέταξε τις περιπτώσεις δημοσιεύσεων στις οποίες αναγνωρίζεται η μελέτη ως πηγή πληροφοριών, αλλά η αδυναμία πρόσβασης άλλων ερευνητών στην αρχική μελέτη καθιστά αδύνατο τον έλεγχο της χρήσης και της ερμηνείας της.

Υπογράμμισε ότι και οι δύο περιπτώσεις εγείρουν σοβαρά επιστημονικά ζητήματα και δυναμιτίζουν την ερευνητική διαδικασία.

Εξήρε αντιθέτως το ερευνητικό ήθος της Αναστασίας Μηλίτση - Νίκα, η οποία επικοινώνησε προσωπικά μαζί της κατά την προετοιμασία της έκδοσης, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά ζητήματα αρχιτεκτονικής ανάλυσης των κτηρίων.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η εκδότρια Ραχήλ Μισδραχή - Καπόν αναφέρθηκε στη δική της βιωματική σχέση με την απώλεια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, καθώς έζησε σε παιδική ηλικία τους σεισμούς της Λάρισας το 1954 και του Βόλου το 1955.

Οπως εξήγησε, η ιστορική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση της συγγραφέως καθόρισε και την αισθητική της έκδοσης. Επιδίωξη ήταν να διατηρηθούν οι λεπτομέρειες των παλαιών φωτογραφιών και να αποδοθεί η αίσθηση της ανάμνησης, ώστε να επιβιώσει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου η ψυχή των κτηρίων.

Η διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αμαλία Παππά, στην ομιλία της με τίτλο «Από το αρχείο στο αστικό τοπίο – Η διατήρηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας», ανέδειξε τη σημασία των αρχειακών τεκμηρίων για την αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων και τον σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό.

Παρουσιάζοντας σπάνιους χάρτες και αρχιτεκτονικά σχέδια, εξήγησε πώς η αρχειακή έρευνα μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας μιας περιοχής, στην αποκατάσταση του δημόσιου χώρου και στην αντιμετώπιση σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς αποκαλύπτει την ύπαρξη παλαιότερων ρεμάτων, κήπων και ελεύθερων χώρων που εξαφανίστηκαν κατά την αστική επέκταση.

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η συγγραφέας και πρώην προϊσταμένη των ΓΑΚ Μεσσηνίας Αναστασία Μηλίτση - Νίκα αναφέρθηκε αρχικά στα κίνητρα που την ώθησαν να συνεχίσει την ερευνητική της δραστηριότητα μετά τη συνταξιοδότησή της.

Στόχος της, όπως είπε, ήταν να δώσει ζωή και ψυχή στα σπίτια της πόλης που χάθηκαν, ανασυνθέτοντας το κοινωνικοεπαγγελματικό υπόβαθρο των Καλαματιανών του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, οι οποίοι τα κατασκεύασαν, έζησαν σε αυτά και διαμόρφωσαν το αστικό τοπίο της πόλης.

Παρουσιάζοντας τις πηγές της έρευνάς της, ανέφερε ότι 97 φωτογραφίες του λευκώματος προέρχονται από τις συλλογές των ΓΑΚ Μεσσηνίας και οι υπόλοιπες 46 από το αρχείο του Δήμου Καλαμάτας που δημιούργησε η Μαρία Θεοδώρου λίγους μήνες πριν από τους σεισμούς του 1986.

Η συγγραφέας χαρακτήρισε την αξιοποίηση των 46 ψηφιακών φωτογραφιών ως ένα πρώτο βήμα και εξέφρασε την προσδοκία ότι στο μέλλον θα καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του συνόλου του ψηφιοποιημένου πλέον αρχείου και ότι αυτό θα αποδοθεί εκεί όπου πραγματικά ανήκει, δηλαδή στην ελεύθερη επιστημονική έρευνα.

«Γιατί τα δημόσια αρχεία αυτού του τόπου ανήκουν ισότιμα σε κάθε ερευνητή και όχι σε επιλεκτικά προσκεκλημένους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι αναφορές των δύο ομιλητριών εγείρουν εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρεπόταν μέχρι σήμερα η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους η μελέτη παραμένει απρόσιτη στο σύνολο της ερευνητικής κοινότητας, δύο χρόνια μετά την ψηφιοποίησή της.

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ, ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Από την επεξεργασία τίτλων ιδιοκτησίας και άλλων αρχειακών τεκμηρίων η Αναστασία Μηλίτση - Νίκα διαπίστωσε ότι περίπου τα δύο τρίτα των κτηρίων ανήκαν στον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο της Καλαμάτας: μεγαλεμπόρους σύκων, σταφίδας και άλλων αγροτικών προϊόντων, βιομηχάνους, υφασματεμπόρους και ναυτιλιακούς πράκτορες. Το υπόλοιπο ένα τρίτο ανήκε κυρίως σε επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 22 περιπτώσεις ομογενών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Πρόκειται για ανθρώπους που μετανάστευσαν στις αρχές του 20ού αιώνα στην Αμερική, στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής, και επέστρεψαν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, μεταφέροντας στην Καλαμάτα κεφάλαια, γνώσεις και εμπειρίες από το εξωτερικό.

Η αγορά ή η ανέγερση επιβλητικών κατοικιών αντανακλούσε τη νέα οικονομική και κοινωνική τους θέση, ενώ η μεταβίβαση παλαιών αρχοντικών σε επιτυχημένους επιχειρηματίες της διασποράς αποτύπωνε ευρύτερες αλλαγές στην κοινωνική διαστρωμάτωση της πόλης.

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι οι παλαιότερες κατοικίες βρίσκονταν στον ιστορικό πυρήνα της Καλαμάτας, κοντά στο Κάστρο. Μετά το 1900 το οικονομικό και κοινωνικό κέντρο της πόλης μετατοπίστηκε νοτιότερα, γύρω από τη σημερινή κεντρική πλατεία.

Από τη δεκαετία του 1920 ενισχύθηκε η τάση προαστιοποίησης, κυρίως μεταξύ των οικονομικά ισχυρών οικογενειών, που επέλεγαν να κατοικήσουν στο νεότερο τμήμα της πόλης, μεταξύ των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ναυαρίνου. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε και η λειτουργία του τραμ από το 1910.

Η συγγραφέας παρουσίασε φωτογραφίες πρωτοποριακών για την εποχή τους κατοικιών της δεκαετίας του 1930, οι οποίες διέθεταν ευρύχωρες βεράντες, πέργκολες, ενσωματωμένες ζαρντινιέρες και μεγάλους κήπους.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση κατοικίας που κατασκευάστηκε το 1935 στη συμβολή των οδών Φαρών και Βασιλέως Κωνσταντίνου και διέθετε αυτόνομη δεξαμενή νερού και ιδιωτικό γκαράζ.

Οπως επισήμανε η συγγραφέας, μαζί με τα νεοκλασικά χάθηκαν και σημαντικά δείγματα των πρώτων βημάτων του αρχιτεκτονικού μοντερνισμού στην Καλαμάτα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Σύμφωνα με την Αναστασία Μηλίτση - Νίκα, η αντίστροφη μέτρηση για πολλά από τα αξιόλογα κτήρια της Καλαμάτας είχε ξεκινήσει ήδη από την περίοδο της Κατοχής, στη διάρκεια της οποίας επιτάχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των δυνάμεων του Αξονα.

Η μεταπολεμική εγκατάλειψη αρκετών κτηρίων προετοίμασε το έδαφος για την ευκολότερη αποδοχή της κατεδάφισής τους από την κοινή γνώμη. Ακολούθησαν η αντιπαροχή, η άναρχη ανοικοδόμηση και τελικά οι καταστροφικοί σεισμοί του 1986.

Η συγγραφέας υπογράμμισε ότι η φυσική απώλεια των κτηρίων ουδόλως μειώνει την ιστορική τους αξία, καθώς αποτελούν ψηφίδες μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, η οποία ανασυντίθεται εικονικά μέσα στις σελίδες του λευκώματος.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, ευχαρίστησε τους συναδέλφους της στα ΓΑΚ Μεσσηνίας, τους δεκάδες Καλαματιανούς που της εμπιστεύθηκαν οικογενειακά φωτογραφικά αρχεία, πληροφορίες και αναμνήσεις, καθώς και τους φορείς που υποστήριξαν την έκδοση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχρονική στήριξη του έργου της από τη Βίκυ Καρέλια και στη συμβολή του Σταύρου Μπένου στην ολοκλήρωση της ερευνητικής προσπάθειας.

Την εκδήλωση συντόνισε η φιλόλογος και υπάλληλος των ΓΑΚ Μεσσηνίας Χαρά Νικολακοπούλου. Το λεύκωμα είναι εκτός εμπορίου και θα διανεμηθεί δωρεάν σε βιβλιοθήκες, αρχειακές υπηρεσίες, σχολεία και πολιτιστικούς φορείς. Τα έξοδα της εκδήλωσης και της φιλοξενίας των προσκεκλημένων ανέλαβε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.