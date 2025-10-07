Φθινοπωρινές δράσεις για όλους στη Βαμβακού

Με αφορμή την περίοδο της συγκομιδής του καρυδιού, το χωριό ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί επισκέπτες σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που συνδυάζουν παράδοση, φύση, τεχνολογία και πολιτισμό.

Η Vamvakou Revival, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης του χωριού με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έχει σχεδιάσει έναν ολόκληρο μήνα γεμάτο δραστηριότητες:

Οι μικροί φίλοι έχουν τον πρώτο λόγο. Από καρυδομαζέματα με ρομποτικούς μηχανισμούς που οι ίδιοι κατασκευάζουν στο V.Lab μέσω 3D εκτύπωσης, μέχρι κυνήγι θησαυρού στα δάση με τον Μάγο Φυσσούν, το παιχνίδι γίνεται βιωματική μάθηση μέσα στη φύση. Στο σχολείο του χωριού, τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους συναντούν τη θεατρική ομάδα «Τικ Τακ Ντο» στην παράσταση «1.000 λόγοι για να τσακωθείς», ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτουν τη χαρά του θεατρικού παιχνιδιού και της δημιουργίας με φυσικό πηλό και δημιουργικές δραστηριότητες.

Κι αν τα μυστικά της γαστρονομίας είναι η αδυναμία σας, τότε, η παραδοσιακή καρυδόπιτα και τα μπισκότα καρυδιού που φτιάχνονται με φροντίδα και μεράκι από τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Βαμβακούς, θα σας γλυκάνουν, ενώ ένα μελωδικό μεσημέρι με την ερασιτεχνική τετράφωνη μικτή χορωδία «Μιχάλης Μαχαίρας» θα φέρει κοντά μας τη μουσική, την παράδοση και την ιστορική μνήμη.

Οι περιηγήσεις στα μονοπάτια του Πάρνωνα, οι ποδηλατάδες στους καρυδεώνες, οι χαλαρωτικές συνεδρίες μασάζ και η επαφή με τον καρπό του φθινοπώρου, το καρύδι, επιβεβαιώνουν ότι όλες οι δράσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να ενισχύουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, την ηρεμία και την παράδοση του τόπου. Φυσικά, για τους λάτρεις του ελεύθερου χρόνου, μια απλή βόλτα μέσα από την Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή προσφέρει μοναδική απόλαυση και αναδρομή στον χρόνο: Φορέστε ακουστικά, σκανάρετε τα QR codes που υπάρχουν στις στήλες από καθρέπτη σε όλο το χωριό και αφήστε τη Βαμβακού να αφηγηθεί τις ιστορίες της.

Ανακαλύψτε όλες τις νέες φθινοπωρινές εμπειρίες στο: www.vamvakourevival.org/events

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 11/10: Καρυδομαζέματα με 3D ρομποτικούς μηχανισμούς στο V.Lab (10+ ετών). Ποδηλατάδα ως τους καρυδεώνες (12+ ετών).

Κυριακή 12/10: Κυνήγι θησαυρού με τον μάγο Φυσσούν (5 -10 ετών).

Σάββατο 18/10: Clay Play Stories: Μια καρυδιά με καρδιά από φυσικό πηλό (Για όλους). Mountain view massage (Για ενηλίκους). «1000 λόγοι για να τσακωθείς» – Θεατρική Ομάδα Τικ Τακ Ντο (παιδιά 3+ και γονείς). Κυριακή 19/10 Σχολείο…αλλιώς (Για όλους).

Σάββατο 25/10 Ποδηλατάδα ως τους καρυδεώνες (12+ ετών). Καρυδόπιτα & μπισκότα καρυδιού – Live cooking με τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Βαμβακούς «Βαμβακιά» (Για όλους). Mountain view massage (Για ενηλίκους).

Κυριακή 26/10: Κυριακάτικο μουσικό μεσημέρι με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής «Η Ταϋγέτη» και την ερασιτεχνική τετράφωνη μικτή χορωδία «Μιχάλης Μαχαίρας» (Για όλους).

Καθημερινά: Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή: Η Βαμβακού αφηγείται τις ιστορίες της (Για όλους).