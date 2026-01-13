Τιμητικές διακρίσεις στην πίτα του Εμπορικού Μεσσήνης

Κεντρική παρουσία στην εκδήλωση είχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη συνολική αναπτυξιακή πορεία της Πελοποννήσου. Τόνισε ότι η Περιφέρεια στηρίζει τις τοπικές δυνάμεις με πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, της εξωστρέφειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε δύο προσωπικότητες της Μεσσηνίας. Τιμήθηκαν η Έλενα Γκίκα-Πετρουλάκη για τη συνολική επαγγελματική και συγγραφική της πορεία και ο Γεώργιος Π. Σταθόπουλος για τα 58 χρόνια συνεπούς επιχειρηματικής και κοινωνικής προσφοράς.

Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου υπό τον πρόεδρό του Γιώργο Πετρόπουλο, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γεώργιος Αθανασόπουλος, ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Γιώργος Σπίνος, καθώς και αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι τοπικών αρχών.