αγαπάμεΔεσύλλα – “Δρόμοι της Ελιάς”: Συνεργασία για νέους δρόμους βιώσιμης ανάπτυξης

Μέσα από τη δράση του Πολιτιστικού Οργανισμού OTRoutes «Δρόμοι της Ελιάς» και τη συμβολή μιας διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, αναδεικνύεται η κληρονομιά του τόπου και ανοίγουν νέοι δρόμοι βιώσιμης ανάπτυξης για τα μεσογειακά χωριά. Η διεθνής αναγνώριση από την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης επιβεβαιώνει τη δύναμη αυτής της πρωτοβουλίας, ενώ το δίκτυο ANIMA TERRA δίνει νέα πνοή σε κοινότητες που επιλέγουν να παραμείνουν ζωντανές, δημιουργικές και δεμένες με τις ρίζες τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το χωριό Δεσύλλας είχε την τιμή να υποδεχτεί εκπροσώπους των οργανισμών και εθελοντές από την Ιταλία και την Παλαιστίνη, σε μια συνάντηση γεμάτη συμβολισμούς για τη συνεργασία των λαών της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το ιδρυτικό μέλος της ομάδας #αγαπάμεΔεσύλλα, Μάριος Γκρόγκος, και ο πρόεδρος των οργανισμών, Γεώργιος Καραμπάτος, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, θέτοντας τα θεμέλια για κοινές δράσεις πολιτισμού, εξωστρέφειας και βιώσιμης προοπτικής. “Μια στιγμή ουσιαστική. Μια αρχή με βλέμμα στο μέλλον. Ένας ακόμη μικρός κρίκος που ενώνει τον Δεσύλλα με τους μεγάλους δρόμους της Μεσογείου” τονίζεται από την ομάδα αγαπάμεΔεσύλλα.