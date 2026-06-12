Σε επιτήρηση η Αρκαδία για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών που προβλέπονται για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Με την κήρυξη της περιοχής ενεργοποιούνται πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να ενισχυθεί το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης, ελέγχου και βιοασφάλειας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κατάσταση ειδικής κινητοποίησης θα παραμείνει σε ισχύ για έξι μήνες, έως τις 10 Δεκεμβρίου 2026. Στο διάστημα αυτό θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της επιζωοτίας και η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου, με στόχο την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου.