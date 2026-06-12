Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ορκωμοσία αποφοίτων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (φωτογραφίες)

Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, χαράς και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε χθες, στον Αντικάλαμο, η τελετή ορκωμοσίας των 49 αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η τελετή αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή τόσο για τους νέους πτυχιούχους όσο και για τις οικογένειές τους, τους καθηγητές και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας. Η ολοκλήρωση των σπουδών τους σηματοδότησε το τέλος μιας απαιτητικής διαδρομής, αλλά και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, είτε στον επαγγελματικό στίβο είτε σε περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη.

Την απαγγελία της καθομολόγησης πραγματοποίησε η πρωτεύσασα Κυριακή Χασταμουρατίδου.

Στο πλαίσιο των χαιρετισμών, η ασκούσα αρμοδιότητες Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά, αναφέρθηκε στη σημασία της ημέρας, κάνοντας λόγο για μια πραγματική γιορτή για το Πανεπιστήμιο, τους αποφοίτους και τις οικογένειές τους. Όπως τόνισε, το πτυχίο αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για το επόμενο βήμα της ζωής τους, είτε αυτό αφορά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας είτε τη συνέχιση της ακαδημαϊκής και επιστημονικής τους πορείας.

Από την πλευρά του, ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Καθηγητής Ιωακείμ Σπηλιόπουλος, συνεχάρη τους αποφοίτους, επισημαίνοντας ότι το πτυχίο τους δεν αποτελεί απλώς έναν τίτλο σπουδών, αλλά την απόδειξη των γνώσεων που απέκτησαν και την αντανάκλαση όλων των κόπων που κατέβαλαν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ο ίδιος στάθηκε στις προκλήσεις που θα συναντήσουν οι νέοι πτυχιούχοι στη δύσκολη και απαιτητική αγορά εργασίας, συμβουλεύοντάς τους να έχουν πίστη στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους. Παράλληλα, ο κ. Σπηλιόπουλος προέτρεψε τους αποφοίτους να παραμείνουν σε μια συνεχή διαδικασία ανανέωσης και εμπλουτισμού των γνώσεών τους, καθώς η επιστήμη, η τεχνολογία και οι ανάγκες της κοινωνίας εξελίσσονται διαρκώς.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Καθηγήτρια Μαρίνα Παπαδέλλη, στάθηκε στην απαιτητική διαδικασία που πέρασαν οι απόφοιτοι μέχρι να ολοκληρώσουν τον στόχο τους. Αναφέρθηκε στην προσωπική προσπάθεια, την επιμονή και την αφοσίωσή τους, αλλά και στη συμβολή και καθοδήγηση των ανθρώπων που είχαν κοντά τους σε αυτή τη διαδρομή, από τους διδάσκοντες μέχρι τις οικογένειες και το ευρύτερο υποστηρικτικό τους περιβάλλον. Η κ. Παπαδέλλη τόνισε ότι με αυτά τα εφόδια οι νέοι απόφοιτοι μπορούν πλέον να κάνουν το επόμενο βήμα, σε όποια διαδρομή και αν επιλέξουν. Επεσήμανε, επίσης, τη σημασία του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, το οποίο αφορά άμεσα την καθημερινότητα όλων, καθώς συνδέεται με την υγεία, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και τη βιωσιμότητα των κοινωνιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι απόφοιτοι ως νέοι επιστήμονες στον κλάδο των τροφίμων, έναν τομέα με ουσιαστική συμβολή στην ασφάλεια, την ποιότητα και την καινοτομία. Όπως ανέφερε, μέσα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν, οι νέοι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς και βιώσιμου κόσμου.

Η τελετή ολοκληρώθηκε μέσα σε θερμό κλίμα, με τους αποφοίτους να δέχονται τα συγχαρητήρια των καθηγητών, των συγγενών και των φίλων τους.