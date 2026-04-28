Τριήμερο εκδηλώσεων στο «Heterotopia project”

Για τρεις συνεχόμενες ημέρες, ο χώρος μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και καλλιτεχνικών εκφράσεων, φιλοξενώντας εκδηλώσεις που κινούνται από την πολιτική συζήτηση και το slam poetry μέχρι τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και την παρουσίαση βιβλίου.

Την Παρασκευή, η Πρωτομαγιά στο Heterotopia ανοίγει στις 7 μ.μ. με συζήτηση γύρω από τη μανιοκατάληψη και συνεχίζεται με workshop, performance και open mic slam poetry. Το Σάββατο, στις 8 μ.μ., ακολουθεί η προβολή της ταινίας «Σπορά στη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, καθώς και συζήτηση με συντελεστές και καλεσμένους. Την Κυριακή 3 Μαΐου, το τριήμερο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του βιβλίου «Η Βέρα των δύο κόσμων» της Κατερίνας Γυφτάκη, στις 8 μ.μ. πλαισιωμένη από ομιλίες και ζωντανή μουσική.

Ενα τριήμερο αφιερωμένο στην έκφραση, τη σκέψη, την τέχνη και την κοινότητα -εκεί όπου οι ιστορίες συναντούν τη φωνή, η εικόνα τη συζήτηση και η παρουσία γίνεται εμπειρία.