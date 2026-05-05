Μια μέρα που τα είχε όλα ήταν η Πρωτομαγιά στο Ρίπεσι (Κεφαλόβρυση): Πεζοπορία, παρουσίαση της δράσης Νεροπάτια, κεράσματα, μουσική με τα Τρυγόνια, καζάνια, νερά να τρέχουν, κρασιά, τσίπουρο, τραγούδι, συγκίνηση, χορός και χαρά.

Ενώ η βροχή δεν στάθηκε ικανή να διακόψει τη διασκέδαση σε ακόμη μια πανέμορφη εκδήλωση που διοργάνωσε η Μάλι Μάλι Ρίπεσι Κοιν.Σ.Επ., με τη στήριξη του προγράμματος Σημεία Στήριξης - Points of Support Bodossaki Foundation - Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πλαίσιο των Νεροπατιών.

Όσοι αντάμωσαν στου Παρασκευού την Πρωτομαγιά γνώρισαν από κοντά τα Νεροπάτια, τα περπατήσαν και έμαθαν τι συνέβη στο χωριό τους τελευταίους 7 μήνες, συστήνοντας το σηματοδοτημένο κυκλικό μονοπάτι που δημιουργήθηκε.

Κ.Μπ.