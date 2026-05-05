eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 05 Μαϊος 2026 20:42

Πρωτομαγιά στο Ρίπεσι

Γράφτηκε από τον

Πρωτομαγιά στο Ρίπεσι

Premium Strom

Μια μέρα που τα είχε όλα ήταν η Πρωτομαγιά στο Ρίπεσι (Κεφαλόβρυση): Πεζοπορία, παρουσίαση της δράσης Νεροπάτια, κεράσματα, μουσική με τα Τρυγόνια, καζάνια, νερά να τρέχουν, κρασιά, τσίπουρο, τραγούδι, συγκίνηση, χορός και χαρά.

Ενώ η βροχή δεν στάθηκε ικανή να διακόψει τη διασκέδαση σε ακόμη μια πανέμορφη εκδήλωση που διοργάνωσε η Μάλι Μάλι Ρίπεσι Κοιν.Σ.Επ., με τη στήριξη του προγράμματος Σημεία Στήριξης - Points of Support Bodossaki Foundation - Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πλαίσιο των Νεροπατιών.
Όσοι αντάμωσαν στου Παρασκευού την Πρωτομαγιά γνώρισαν από κοντά τα Νεροπάτια, τα περπατήσαν και έμαθαν τι συνέβη στο χωριό τους τελευταίους 7 μήνες, συστήνοντας το σηματοδοτημένο κυκλικό μονοπάτι που δημιουργήθηκε.
Κ.Μπ.

 

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις