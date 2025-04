Σεμινάριο για την Πολιτιστική Κληρονομιά από ΚΕΠΕΑ και 13ο Δημοτικό Καλαμάτας

Αρχικά έγινε «πολιτιστικός περίπατος» από το Μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (Καλογραιών) και, διασχίζοντας την οδό Μυστρά, η ομάδα επισκέφτηκε την αρχαιολογική ανασκαφή στην πλατεία Υπαπαντής, καθώς και τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος. Η διαδρομή συνεχίστηκε μέσω του πεζόδρομου της οδού Μπενάκη, με επόμενο σταθμό το Αρχαιολογικό Μουσείο, και ολοκληρώθηκε στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων.

Ο Πολιτιστικός Περίπατος, στοχεύει στην ιδέα να γνωρίζουμε την πόλη – και κάθε τόπο – μας κατανοώντας κάθε πολιτιστική της πτυχή, γυρνώντας σε κάθε δρόμο και σοκάκι της προσεγγίζοντας κριτικά το περιβάλλον με όλες μας τις αισθήσεις. Εξηγήθηκε η νέα εφαρμογή της Εκπαίδευσης http://mywalk.gr , που στοχεύει να είναι μια κοινόχρηστη πλατφόρμα της εκπαίδευσης για την ανάδειξη αθέατων συνήθως αλλά σημαντικών πολιτιστικών και πολιτισμικών πτυχών ενός τόπου που συναντάμε περιπατώντας.

Ακολούθησε το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του σεμιναρίου στο χώρο του 13ου Δημοτικού Σχολείου, όπου έγιναν εισηγήσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από το πρόγραμμα: «Μάθηση Μέσω Έργου (Project Based Learning)».

Οι εκπαιδευτικοί μοιρασμένοι σε ομάδες εργασίας και με την εργαστηριακή συνεργατική μέθοδο του World Café – μια προσομοίωση συνάντησης για καφέ, σε τραπέζια θαμώνων και με τεχνολογικά βοηθήματα τα «έξυπνα τηλέφωνα» – ανέλαβαν ρόλους όπως κάτοικοι της περιοχής, επενδυτές, καλλιτέχνες και παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατέγραψαν δραστηριότητες για την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητα ενός τόπου και πρότειναν δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης και ενεργής πολιτειότητας.

Σε ένα επόμενο βήμα της δράσης οι προτάσεις των εκπαιδευτικών θα επιμεληθούν ως ενιαίο κείμενο από τους ίδιους και θα κοινοποιηθούν στο Δήμο Καλαμάτας και τις σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας ως προτάσεις ανάδειξης της τοπικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το σεμινάριο με τίτλο «Μάθηση μέσω έργου -Project Based Learning- και Πολιτιστική Κληρονομιά», εμπλουτίστηκε μεθοδολογικά από: Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΕΛΙΑ, που συντονίζει το ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας και εστιάζει σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Our T.A.L.E. in Europe» του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, που μελετά μεθοδολογίες όπως η Μάθηση Μέσω Έργου (Project Based Learning – PBL). Το Διεθνές Δίκτυο για τον Ήχο στην Εκπαίδευση, (International Network for Sound in Education), που συντονίζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, βάση του οποίου αξιοποιήθηκαν πρακτικές πολιτιστικού περιπάτου και ηχοπεριπάτου και το έργο «myWalk» που αποτελεί συνεργατική εκπαιδευτική πλατφόρμα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της καθημερινότητάς μας, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Οι δράσεις για το Project Based Learning στην Καλαμάτα συνεχίζονται, με ανακοινώσεις που θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του σχολείου (https://13.mysch.gr) και στη σελίδα του Facebook (https://fb.me/PBLKalamata).