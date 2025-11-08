Ηράκλειο: Με αμείωτη ένταση οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια

Στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια, το προηγούμενο Σάββατο 1-11-2025, έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους οι αστυνομικές αρχές.

Πρόκειται για κατ' οίκον έρευνες και όχι μόνο, που διενεργούν αστυνομικοί από την τοπική ΕΛΑΣ αλλά και τις ειδικές ομάδες που βρίσκονται στην περιοχή, από τις πρώτες ώρες μετά το μακελειό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κομβικής σημασίας ζήτημα, είναι και οι ρόλοι που διαδραμάτισαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό επεισόδιο, στο οποίο τη ζωή τους έχασαν ένας ο 39χρονος άνδρας και η 56χρονη γυναίκα, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Μέχρι στιγμής πάντως, αν και έχουν υπάρξει καταθέσεις δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για το ρόλο του καθενός, εκτός από το ότι η 56χρονη δέχθηκε το θανατηφόρο πυροβολισμό από το ένα καλάσνικοφ που προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι εκτός από το ένοπλο επεισόδιο και τη συμμετοχή ατόμων σε αυτό «υπάρχουν άτομα που μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους».

Με την ίδια αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες και για την έκρηξη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, στο σπίτι μέλους της μιας οικογένειας στα Βορίζια. Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην υπό ανακαίνιση κατοικία, είχε σημειωθεί λίγες ώρες πριν το μακελειό, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι υπήρξε και η αφορμή για το αιματοκύλισμα του ακολούθησε.

Σύμφωνα με την αστυνομία και σε αυτή την έρευνα, αναμένονται σύντομα εξελίξεις. Πάντως σε ότι αφορά τους κατηγορουμένους, τα δύο άτομα 25 και 30 ετών που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έλαβαν εξιτήριο και μεταφέρθηκαν εκτός Κρήτης , ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προωθήθηκαν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ