Ο Μάνος Χατζημαλωνάς αύριο στο Εργατικό Κέντρο

Όπως τονίζεται στην περιγραφή του event, πρόκειται για μια βαθιά αναγεννητική εμπειρία που συνδυάζει την ψυχική ενσυναίσθηση με τη σκηνική κάθαρση. Σε αυτή τη μοναδική βραδιά, ο Μάνος Χατζημαλωνάς, με πάνω από 15 χρόνια ψυχοθεραπευτικής δράσης σε 3 χώρες και περισσότερες από 7.000 ώρες συνεδριών, ανεβαίνει στη σκηνή μόνος, για να εμβαθύνει στο πιο φλέγον ερώτημα της εποχής μας: Τι σημαίνει να παραμένεις Άνθρωπος όταν όλα γύρω σου σε ωθούν να λειτουργείς σαν Μηχανή; Σε μια παράσταση 2 ωρών, με τη ζωντανή αλληλεπίδραση και το χιούμορ που τον καθιέρωσαν μέσω των εβδομαδιαίων live στα κοινωνικά δίκτυα τα τελευταία χρόνια αλλά και την εμπειρία των 50 συνεδριών-παραστάσεων του πρώτου Stand Up Therapy tour σε όλη την Ελλάδα, ο ίδιος καλεί το κοινό σε έναν τόπο εσωτερικής αντίστασης και ενσώματης αναγέννησης. Εδώ δεν πρωταγωνιστεί μόνο το τραύμα, αλλά και η άσκηση. Όχι μόνο η εξομολόγηση, αλλά και η επιλογή. Όχι μόνο το σκοτάδι, αλλά και το χτίσιμο της δεύτερης φύσης μας, πάνω και πέρα από την πρώτη. Για πρώτη φορά, η σκηνή γίνεται τομή ανάμεσα στις ανθρωπιστικές και τις φυσικές επιστήμες, και τα ευρήματα της κυβερνοψυχολογίας, της σωματικής νευροεπιστήμης, της εξελικτικής ηθικής, της πολιτισμικής ανθεκτικότητας και της υπαρξιακής φιλοσοφίας συνθέτουν ένα ανακουφιστικό κοινό αφήγημα.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.