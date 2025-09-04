Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και έχουν αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο ή δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Γυμνάσιο. Η φοίτηση στα ΣΔΕ διαρκεί δύο σχολικές χρονιές και οδηγεί στην απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Πληροφορική, Αγγλική Γλώσσα, Κοινωνική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αισθητική Αγωγή, ενώ υπάρχει σύμβουλος σταδιοδρομίας και σύμβουλος ψυχολόγος.

Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ αν υπάρχουν κενές θέσεις εκπαίδευσης, μπορεί να παραταθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για την εγγραφή τους στη διεύθυνση του Σχολείου, οδός Αθηνών 170 (πρώην Πολυκλαδικό) και στα τηλέφωνα 2721080425, 2721180704 και 2721091801 καθημερινά, απογευματινές ώρες 17:00-20:00 email: sdekalamatas@gmail.com και sdekalam@sch.gr.

Στην Καλαμάτα, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένα σχολείο που σέβεται το πρόσωπο, τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων του.

Αξίζει να σημειωθεί πως υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και ευρωπαϊκά προγράμματα διά βίου μάθησης Erasmus+, ενώ έχει οργανώσει ημερίδες και έχει αναπτύξει επαφές με εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη.