EUNICE: Δυνατότητα συνδημιουργίας νέων διεθνών προγραμμάτων και υπηρεσιών στο Παν. Πελοποννήσου

Η πρωτοβουλία “Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια” (European Universities) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επαναπροσδιορίζει την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη μέσω συμμαχιών όπως η Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία European University for Customized Education (EUNICE), μέλος της οποίας αποτελεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Η Συμμαχία EUNICE θα δώσει το παρόν στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Εκπαίδευσης (European Association of International Education - EAIE) 2025 στο Γκέτεμποργκ έως τις 12 Σεπτεμβρίου, μαζί με άλλες 35 Ευρωπαϊκές Πανεπιστημιακές Συμμαχίες, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχών. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η διακρατική συνεργασία διαμορφώνει το μέλλον της μάθησης και μεταμορφώνει την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητριών/τών.

Το ετήσιο Συνέδριο και Έκθεση της EAIE, αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός στην Ευρώπη για την ανώτατη εκπαίδευση και το δεύτερο μεγαλύτερο παγκοσμίως. Το φετινό θέμα του συνεδρίου, “Go-Create”, συνδέεται άμεσα με την αποστολή της Συμμαχίας EUNICE: να προσφέρει εξατομικευμένα και ευέλικτα εκπαιδευτικά μονοπάτια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητριών/τών, της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ως ενεργό μέλος της Συμμαχίας EUNICE, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών που ενώνουν φοιτήτριες/τές και ερευνήτριες/τές από όλη την Ευρώπη.

Μέσα από κοινά πτυχία, μικροδιαπιστευτήρια (micro-credentials), εικονική κινητικότητα, διεθνείς πρακτικές ασκήσεις και άλλες δράσεις, η Συμμαχία EUNICE δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να σχεδιάζουν την ακαδημαϊκή τους πορεία, ενώ παράλληλα ενισχύει τη σύνδεση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας. Οι δράσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς διασφαλίζουν ότι τα τοπικά ταλέντα μπορούν να ανθίσουν σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Από την ένταξή του στη Συμμαχία EUNICE τον Νοέμβριο του 2023, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει συμμετάσχει σε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες σε φοιτήτριες και φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, καθώς και σε μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου. Ήδη περίπου 30 φοιτήτριες/τές και 10 μέλη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα φυσικής κινητικότητας σε ένα από τα πανεπιστήμια-μέλη της συμμαχίας, ενώ περίπου 100 φοιτήτριες/τές σε προγράμματα εικονικής κινητικότητας.

Παράλληλα, περισσότερα από 20 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου συνέβαλαν στη διδασκαλία μαθημάτων και στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Αριστείας, στα οποία συμμετείχαν φοιτήτριες/τές από τα δέκα (10) πανεπιστήμια της συμμαχίας. Το Πανεπιστήμιο έχει συμμετάσχει επίσης σε ποικίλες ερευνητικές και φοιτητοκεντρικές δράσεις, όπως αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, φοιτητικούς ομίλους και επιτροπές. Τέλος, συνεχίζει να επενδύει στη διεθνοποίηση και στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχίας EUNICE σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στο Συνέδριο EAIE 2025, η Συμμαχία EUNICE θα βρίσκεται στο περίπτερο P145, παρουσιάζοντας βέλτιστες πρακτικές σε ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Το έργο της συμμαχίας αποδεικνύει πώς η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία στα πανεπιστήμια, να αναπτύξει νέες ευκαιρίες για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα περιφερειών όπως η Πελοπόννησος. Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών, συμμαχίες όπως η EUNICE αποδεικνύουν ότι η συνεργασία αποτελεί το κλειδί για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, που λειτουργεί προς όφελος όχι μόνο των φοιτητριών/τών, αλλά και των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

Η πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ξεκίνησε το 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σήμερα περιλαμβάνει 65 συμμαχίες, 8 συμμαχίες με τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) και περισσότερα από πεντακόσια εβδομήντα (570) ιδρύματα, ενισχύοντας την καινοτομία, την κινητικότητα και την κοινωνική ένταξη στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Κοινότητα Πρακτικής που συγκεντρώνει όλες τις ευρωπαϊκές συμμαχίες (FOREU4ALL), θα διοργανώσει ειδική κοινή συνεδρία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:30. Η συνεδρία απευθύνεται σε ιδρύματα που δεν συμμετέχουν ακόμη στην πρωτοβουλία και θα αναδείξει πώς η συλλογική γνώση και τα εργαλεία της κοινότητας μπορούν να ωφελήσουν την ευρύτερη κοινότητα της ανώτατης εκπαίδευσης.