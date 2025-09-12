Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: "Πετσοκομμένες οι προσλήψεις αναπληρωτών”

Σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του συλλόγου, επικρίνοντας την κυβέρνηση, αναφέρει ότι “την ώρα που ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση από την ομιλία του στη ΔΕΘ προσπαθεί να μας πείσει για το πετυχημένο έργο της κυβέρνησης, εν μέσω σκανδάλων, υποκλοπών, ακρίβειας και ξεπουλήματος κάθε δημόσιου αγαθού, διαπιστώνεται περίτρανα ότι οδηγούν τα σχολεία και τη Δημόσια εκπαίδευση στη διάλυση” και μεταξύ άλλων, σημειώνει: “Κυβέρνηση ΝΔ και υπουργείο Παιδείας ξεκινούν μια χρονιά με πρωτοφανή μικρό αριθμό αναπληρωτών/τριών και όσο θέλουν να διαλαλούν τους διορισμούς που έκαναν, αυτοί δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων. Τα νούμερα αποκαλύπτουν την ουσία της κυβερνητικής πολιτικής! Συγκεκριμένα, στην Α’ φάση που έγινε προ ημερών, προσλήφθηκαν 13.018 άτομα από τα 37.000 που είπε ο πρωθυπουργός ότι θα προσληφθούν συνολικά φέτος. Το 37.000 δεν είναι ο ακριβής αριθμός κενών, αφού ξέρουμε πως το υπουργείο πετσοκόβει τα κενά. Δηλαδή στην Α’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών δεν προσλήφθηκε ούτε το 1/3 από το νούμερο που το ίδιο το υπουργείο θεωρητικά πιστεύει πως θα χρειαστούν φέτος!

Στα στοιχεία αποτυπώνεται η σφαγή στις προσλήψεις. Από τα πετσοκομμένα κενά που δήλωσε η ίδια η ΔΙΠΕ προς το ΥΠΑΙΘ, με βάσει τα αιτήματα του κλάδου, οι προσλήψεις που έκανε το υπουργείο δεν επαρκούν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες για το άνοιγμα σχολείων.

Συγκεκριμένα, στη Μεσσηνία ζητήθηκαν από την ΔΙΠΕ 217 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και προσλήφθηκαν 105. Ο αριθμός των προσλήψεων των αναπληρωτών σε όλες τις ειδικότητες, σε Γενική και Ειδική Αγωγή και Παράλληλη Στήριξη, όχι μόνο δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και στην απαίτηση των εκπαιδευτικών σωματείων για λιγότερους μαθητές στην τάξη, για κάλυψη όλων των ωρών των ειδικοτήτων από τις αντίστοιχες ειδικότητες, αλλά δεν επαρκεί να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες για το άνοιγμα σχολείων με βάση την υπάρχουσα συνθήκη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα σχολεία κυριολεκτικά θα υπολειτουργούν μέχρι την Β’ φάση με κλειστά ολοήμερα ακόμα και τμήματα, κυρίως νηπιαγωγείων. Στην παράλληλη στήριξη έχουμε επίσης το συνεχόμενο για ακόμα μια χρονιά πετσόκομμα και ποδοπάτημα των μορφωτικών αναγκών των παιδιών”.

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας δηλώνει ότι διεκδικούμε: “Μέχρι 15 μαθητές στα τμήματα. Με βάση αυτό να καθοριστεί η συγκρότηση των τμημάτων και οι προσλήψεις. Να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα για «σπάσιμο» τμημάτων. Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής εργασίας - Κατάργηση του νόμου 4589/19 (προσοντολόγιο).

Όχι στον γραπτό ΑΣΕΠ, συνέντευξη και κάθε είδους φίλτρου για το δικαίωμα στην εργασία. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους/όλες. Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών/Μονιμοποίηση τώρα όλων των αναπληρωτών με πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία! Οργανικές θέσεις για κάθε εκπαιδευτικό έργο και μόνιμοι διορισμοί σε όλα τα κενά, μόνο με πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία. Ακώλυτη μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων. Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές. Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες σε όλα τα σχολεία. Προσλήψεις για κάλυψη όλων των κενών όλων των ειδικοτήτων στα ειδικά σχολεία, στα τμήματα ένταξης και κάλυψη της παράλληλης στήριξης ένας-προς-έναν! Δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς. Καταβολή των οδοιπορικών ανά μήνα σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Να υπολογιστεί επιπλέον εκπαιδευτικός ΠΕ70 για κάθε 2 τμήματα ολοημέρου στα δημοτικά σχολεία. Δε θα γίνει αποδεκτή καμία λειτουργική υπεραριθμία στη λογική των περικοπών! Απαιτούμε να συμπεριληφθεί στην εκτίμηση των αναγκών των σχολείων μας εκτός του ολοήμερου σχολείου, επιπλέον ώρες ανά σχολείο για έργα όπως η ενισχυτική διδασκαλία, ειδικά για τις σχολικές μονάδες που υπάρχουν αυξημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθητές που δεν καλύπτονται από τμήματα ένταξης, αλλοδαποί μαθητές κλπ), υπολογισμός επιπλέον των 24 διαθέσιμων ωρών των παράλληλων στηρίξεων και ώρες για το αυξημένο διοικητικό έργο των σχολικών μονάδων. Να δοθούν όλα τα πραγματικά κενά στις δηλώσεις των αναπληρωτριών/ών χωρίς περικοπές και «μαγειρέματα». Για φέτος να γίνει άμεσα η β’ φάση όπου θα καλυφθούν όλα τα εναπομείναντα πραγματικά κενά των σχολείων. Συνολικά, όμως, απαιτούμε προσλήψεις αναπληρωτών σε μία φάση! Καταβολή του πρώτου μισθού των αναπληρωτών ταυτόχρονα με την ανάληψη υπηρεσίας”.