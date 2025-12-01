Κηδεύτηκε στη Μικρομάνη ο δημοσιογράφος Θανάσης Αγγελακάκης

Σε κλίμα συγκίνησης κηδεύτηκε την Κυριακή στη γενέτειρά του στη Μικρομάνη Μεσσηνίας, ο δημοσιογράφος και τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ Θανάσης Αγγελακάκης.

Ο εκλιπών έδωσε γενναία μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, αλλά παρόλα αυτά επέδειξε υπομονή και σθένος εγκαταλείποντας τα εγκόσμια με ψηλά το κεφάλι.

Ο Θανάσης Αγγελακάκης, υπήρξε επαγγελματίας δημοσιογράφος παλαιάς κοπής, απόφοιτος δημοσιογραφικής σχολής, που τήρησε απαρέγκλιτα τους κανόνες δεοντολογίας και εντιμότητας. Ο πολυαγαπημένος συνάδελφος, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του τη 10ετία του ’80 από την εφημερίδα «ΜΑΧΗ» και ακολούθησαν κι άλλα μετερίζια στις ιστορικές εφημερίδες της Καλαμάτας την «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» , το «ΘΑΡΡΟΣ» καθώς επίσης την ΕΡΑ και το γραφείο Τύπου της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας.

Ο Θανάσης Αγγελακάκης σ’ όλη του την επαγγελματική διαδρομή και πορεία υπήρξε συνειδητοποιημένος εργαζόμενος ιδιαίτερα συνεπής στις υποχρεώσεις του συνδικαλιστικού φορέα της ΕΣΗΕΠΗΝ. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε στη μνήμη του ότι οι διοικήσεις ΕΣΗΕΠΗΝ και ΤΕΑΣ που γνώριζαν το γολγοθά που περνούσε με την υγεία του, ένοιωσαν τεράστια έκπληξη όταν διαπίστωσαν ότι στην τελευταία γενική μας συνέλευση στην Πάτρα, ταξίδευσε από την Καλαμάτα μόλις είχε τελειώσει την αιμοκάθαρση στην οποία είχε υποβληθεί και δήλωσε παρών, στις σχετικές διαδικασίες.

Ως ενεργός πολίτης ο αείμνηστος συνάδελφος είχε γόνιμη και εποικοδομητική θητεία στα κοινά ως Πρόεδρος της γενέθλιας γης του, του χωριού του της όμορφης Μικρομάνης.

Για το στερνό αντίο στον πολυαγαπημένο Θανάση Αγγελακάκη, ήταν παρόντες από τη δημοσιογραφική οικογένεια, ο Πρόεδρος του ΤΕΑΣ Κώστας Θεοδωρόπουλος και οι συνάδελφοι και φίλοι από το τμήμα της Καλαμάτας η συνδικαλιστική μας εκπρόσωπος Κέλλυ Δημητρούλια, ο Γιώργος Ξιάρχος, ο Γιάννης Σινάπης, ο Βασίλης Μπακόπουλος.

Τον επικήδειο εκφώνησε ο Θανάσης Μπαμπανέβας ταμίας του ΤΕΑΣ, ο οποίος εξήρε την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και συλλυπήθηκε την αγαπημένη του οικογένεια τη σύζυγό του Σπυριδούλα και τα παιδιά του Μαρία και Παναγιώτη.