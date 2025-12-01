Δικηγορικοί Σύλλογοι Καλαμάτας και Κυπαρισσίας: Επανεκλογή Μαργέλη και Πετρόπουλου - Ποιοι εκλέγονται σύμβουλοι

Εκλογές είχαν χθες οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Καλαμάτας και της Κυπαρισσίας.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας είχαμε επανεκλογή του Κωνσταντίνου Μαργέλη στη θέση του προέδρου.

Ψήφισαν 265 μέλη και για τη θέση του προέδρου πήρε 228 ψήφους ο Κωνσταντίνος Μαργέλης και 16 ο Κωνσταντίνος Μπελογιάννης, ενώ τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια ήταν άκυρα και λευκά.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας σύμβουλοι εκλέγονται κατά σειρά:

1) Γεώργιος Αλεξόπουλος

2) Λάμπρος Μαρίνης

3) Κωνσταντίνος Μουζάκης

4) Ολγα Θεοδώρου

5) Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

6) Γεώργιος Σκούλικας

7) Παναγιώτης Μουργής

8) Δημήτριος Καούνης

9) Χρυσόθεμις Αμανατίδη

10) Χρήστος Κουτσουρούπας

Σε δηλώσεις του μετά τις εκλογές ο επανεκλεγείς πρόεδρος Κώστας Μαργέλης ανέφερε:

"Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους Δικηγόρους Καλαμάτας για την εμπιστοσύνη που έδειξαν και συνεχίζουν να δείχνουν στο πρόσωπο μου, εκλέγοντας με για πέμπτη φορά στην τιμητική θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα τιμήσω την εμπιστοσύνη τους στο ακέραιο.

Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει και διάθεση.

Η προτεραιότητα μου θα είναι να συνεχίσω να είμαι χρήσιμος στους συναδέλφους μου.

Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να ασχολούμαι με πίστη και αφοσίωση κάθε ημέρα, για την επίλυση των θεμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και των μελών του.

Όλοι μαζί, ενωμένοι, Πρόεδρος, Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και Δικηγόροι, θα παλέψουμε για να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε ένα καλύτερο «σήμερα», αλλά και το ασφαλές «αύριο» του λειτουργήματος μας, με του Δικηγόρους δυνατούς και την κοινωνία στο πλευρό μας".

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος ήταν ο πρόεδρος Αθανάσιος Πετρόπουλος. Ελαβε 21 ψήφους (ψήφισαν συνολικά 22) και συνεχίζει στη θέση του προέδρου.

Το συμβούλιο απαρτίζουν ακόμη οι Νίκος Αγγελόπουλος, Χάιδω Παναγιωτοπούλου που πήραν από 19 ψήφους και οι Παναγιώτης Καλκαβούρας, Σοφία Σταθοπούλου που πήραν από 18 ψήφους.

Η θητεία των νέων διοικήσεων είναι από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2029.