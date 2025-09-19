Παν. Πελοποννήσου: Προκήρυξη μεταπτυχιακών θέσεων

Πενήντα θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το Πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία με ειδίκευση, είτε στη Νεότερη Ιστορία, είτε στη Σύγχρονη Ιστορία. Τα μαθήματα διαρκούν 13 εβδομάδες ανά εξάμηνο και διδάσκονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτησή της μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 27210-65105.