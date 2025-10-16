Η ΟΡΙΖΩΝ στο διεθνές συνέδριο Tomorrow Tastes Mediterranean

Στο διεθνές συνέδριο «Tomorrow Tastes Mediterranean» συμμετείχε η Ανώτερη Σχολή ΟΡΙΖΩΝ, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ.

Εκεί παρουσίασε γεύσεις και αρώματα από τη Μεσσηνία, τιμώντας τη Μεσογειακή διατροφή. Το συνέδριο είχε ως στόχο να προβάλλει τη Μεσογειακή κουλτούρα διατροφής και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα στη σύγχρονη γαστρονομία.

Οι σπουδαστές και οι chef της Σχολής Θανάσης Χρονόπουλος και Κώστας Κυριακόπουλος ανέλαβαν με δημιουργικότητα και επαγγελματισμό την παρασκευή του γεύματος για τους συνέδρους, παρουσιάζοντας ένα μενού finger food εμπνευσμένο από τη Μεσσηνιακή και Μεσογειακή κουζίνα.

Μικρές μπουκιές με μεγάλο γευστικό αποτύπωμα, που συνδύαζαν τοπικά προϊόντα, παραδοσιακές συνταγές και σύγχρονες τεχνικές, προσέφεραν μια μοναδική εμπειρία στους συμμετέχοντες του συνεδρίου, αναδεικνύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τον πλούτο της ελληνικής γης.

Η παρουσία της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΡΙΖΩΝ στο “Tomorrow Tastes Mediterranean” υπογραμμίζει τη δέσμευση της Σχολής να προάγουν την εκπαίδευση, τη γαστρονομική καινοτομία και την ανάδειξη της ελληνικής κουζίνας σε διεθνές επίπεδο.