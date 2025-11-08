eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 08 Νοεμβρίου 2025 12:57

Καλαμάτα: Σύλληψη εργολάβου μετά από τραυματισμό γυναίκας σε ανοιχτό φρεάτιο

Εναν 45χρονο εργολάβο συνέλαβαν προχθές το μεσημέρι στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας, ως υπεύθυνο για τον τραυματισμό μιας γυναίκας από πτώση σε ανοιχτό φρεάτιο.

Ειδικότερα σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο ο 45χρονος εκτελούσε εργασίες στο λιμάνι της πόλης δίχως να έχει τοποθετήσει τις απαιτούμενες προειδοποιητικές πινακίδες σήμανσης, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να πέσει σε ανοιχτό φρεάτιο και να χτυπήσει.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Ο εργολάβος συνελήφθη για παράβαση των άρθρων περί «σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς» και για «σωματική βλάβη από αμέλεια».

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

 

 

 

 

 

