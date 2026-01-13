Children’s Rights Fest: Επιστρέφει τον Ιανουάριο στους Γαργαλιάνους

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Children’s Rights Fest επιστρέφει τον Ιανουάριο, καθιερώνοντας έναν πολιτιστικό και εκπαιδευτικό θεσμό που ανοίγει τη χρονιά με μια γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά και τα δικαιώματά τους.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 25 Ιανουαρίου στους Γαργαλιάνους, συνεχίζοντας τη διαδρομή του μετά τα Φιλιατρά και την Κυπαρισσία. Το φετινό Children’s Rights Fest συνδιοργανώνεται από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο.

Τον σχεδιασμό και τον συνολικό συντονισμό του φεστιβάλ έχει αναλάβει η Γαρυφαλιά Τεριζάκη, εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη του Παραρτήματος Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Χρήστο Χήναρη, εκπαιδευτικό και εκπρόσωπο του Τριφυλιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η φετινή διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος The Europe Challenge και ειδικότερα στο project «When the Mother Tongue Wakes», στο οποίο συμμετέχουν οι δύο εκπαιδευτικοί εκπροσωπώντας τους φορείς τους (ΔΗΚΕΒΙΚ & ΤΕΘ) με τη στήριξη του European Cultural Foundation. Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκεται η μητρική γλώσσα ως θεμελιώδες δικαίωμα και ως φορέας μνήμης, ταυτότητας, συμμετοχής και συμπερίληψης.

Από Δευτέρα 19 έως Παρασκευή 23 Ιανουαρίου η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα φιλοξενηθεί στη Μπρίσκειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων, υλοποιώντας βιωματικά εργαστήρια για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, καθώς και ξεναγήσεις στην έκθεση Δ που τη συνοδεύει. Από τις 6-8 μ.μ. καθημερινά η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό ενώ θα πραγματοποιούνται αναγνώσεις, αφηγήσεις, τραγούδια και άλλες ανταλλαγές πολισμικών στοιχείων σε διαφορετικές μητρικές γλώσσες, αναδεικνύοντας την πολυγλωσσία και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Το φεστιβάλ κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιανουαρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα αφηγήσεων, βιβλιοπαρουσιάσεων, κουκλο-θεατρικών και μουσικών δρώμενων, εργαστηρίων για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, εικαστικών δράσεων, προβολών και συμμετοχικών εμπειριών σε διάφορους χώρους της πόλης. Ιδιαίτερη θέση κατέχει το στρογγυλό τραπέζι εισηγήσεων και διαλόγου την Κυριακή 25 Ιανουαρίους στις 11πμ καθώς συμμετέχουν καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες στον χώρο των δικαιωμάτων του παιδιού.

Οι εισηγήσεις φωτίζουν ζητήματα όπως η γλωσσική ταυτότητα, η συμμετοχή των παιδιών, η δύναμη της λογοτεχνίας και οι σύγχρονες προκλήσεις της παιδικής προστασίας, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτελεί και προσωπική μαρτυρία ζωής στην Ελλάδα χωρίς μητρική γλώσσα. Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 6:30μμ η Ανδριάνα Μπάμπαλη θα ρίξει την αυλαία με ζεστή σοκολάτα και ζεστό κρασί από το eorti catering και μπουφέ με γλυκίσματα που θα ετοιμάσουν σύλλογοι γονέων.

Το 3rd Children’s Rights Fest τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική στήριξη του Δήμου Τριφυλίας και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, που αποτελεί και τον μεγάλο χορηγό της φετινής διοργάνωσης. Καθοριστική και ανεκτίμητη είναι η συμβολή τοπικών συλλόγων, φορέων, επιχειρήσεων, σχολείων και μέσων ενημέρωσης, μετατρέποντας τους Γαργαλιάνους σε έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού, διαλόγου και συμμετοχής. Οι εκδοτικοί οίκοι Παπαδόπουλος, Μικρή Σελήνη, Μεταίχμιο και Επόμενος Σταθμός μαζί με το τμήμα βιβλίου του πολυκαταστήματος ΟΙΚΕΙΟ στηρίζουν το αναγνωστικό και εκπαιδευτικό σκέλος της διοργάνωσης.